Elicottero precipitato in Valtellina nella zona di Lanzada vicino Sondrio, salvi i 5 passeggeri a bordo

Sono tutti illesi i passeggeri dell’elicottero precipitato in località Lanzada, nel comune di Sondrio, in Valtellina. L’elicottero stava effettuando un intervento sorvolando una frana verificatasi a metà novembre. Secondo la ricostruzione, il velivolo si sarebbe avvicinato a una roccia o a un ramo, urtando, poi è precipitato. Si indaga per approfondire le cause della caduta.

Tutti i passeggeri dell’elicottero sono vivi

Le prime concitate informazioni parlavano di diverse persone morte oppure disperse. Infine, fortunatamente, si è appreso che il pilota e tutti i passeggeri sono stati recuperati vivi.

I passeggeri a bordo dell’elicottero erano tutti operai impegnati nelle operazioni di disgaggio del materiale instabile dopo la frana dello scorso 11 novembre. Qualcuno di loro è rimasto ferito, un paio anche in maniera seria, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Il comune di Lanzada ha quasi 1.500 abitanti ed è situato in Valmalenco, a 1.000 metri di altitudine, non lontano dal confine con la Svizzera

La manovra del pilota per correggere la caduta

Alla guida dell’elicottero c’era un pilota esperto, Maurizio Folini, come riporta SondrioToday. Dopo il contatto con la roccia o con il ramo, l’elicottero sarebbe andato in rotazione.

Il pilota sarebbe riuscito a correggere parzialmente la rotazione, permettendo una caduta meno rovinosa ed evitando conseguenze ancora più gravi.

Come stanno i passeggeri dell’elicottero caduto

Fra gli operai rimasti feriti, uno avrebbe perso una falange. Gli altri hanno riportato conseguenze di minore entità.

Proseguono intanto le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona, con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che sta procedendo a mettere sotto sequestro l’area dove si è verificato lo schianto dell’elicottero.

Sul posto è stato inviato l’elicottero Drago 166 del reparto volo dei Vigili del fuoco della Lombardia. A bordo c’è personale elisoccorritore specializzato. E da terra è stata mobilitata una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Sondrio.