Elicottero precipitato a Casalromano, morto il pilota di 56 anni: avrebbe colpito un traliccio nella nebbia
Tragedia tra Mantova e Cremona, morto il pilota dell'elicottero precipitato: aveva 56 anni, incidente forse causato dalla nebbia fitta
Venerdì 14 novembre un elicottero è precipitato nelle campagne tra Casalromano, in provincia di Mantova, e Isola Dovarese, in provincia di Cremona: una zona con nebbia fitta, forse la causa dell’incidente. Il pilota, un uomo di 56 anni che era partito da Asti, è morto dopo essere stato sbalzato dal mezzo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando di Mantova, impegnati nella messa in sicurezza e nelle verifiche tecniche dell’area, e i carabinieri.
- L'incidente dell'elicottero H135: chi ha lanciato l'allarme
- Colpito un traliccio di Enel nella nebbia
- Incidenti anche in autostrada sull'A22
L’incidente dell’elicottero H135: chi ha lanciato l’allarme
Secondo quanto riferito da Repubblica, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 10:40: a dare l’allarme un agricoltore, che avrebbe visto il velivolo precipitare.
Il modello dell’elicottero sarebbe un H135, da 6 posti: ma oltre al pilota non c’erano altre persone a bordo.
La zona in cui sarebbe precipitato l’elicottero, tra Casalromano (Mantova) e Isola Dovarese (Cremona)
Colpito un traliccio di Enel nella nebbia
Il sito FlightRadar24 mostra che l’elicottero sarebbe partito dal Piemonte, più precisamente da Costigliole d’Asti, dove ha sede la società Heliwest, a cui appartiene il mezzo.
Pare che fosse diretto a Verona.
Secondo la Gazzetta di Mantova, l’elicottero sarebbe precipitato dopo aver colpito un traliccio di Enel, nella nebbia.
Nell’impatto avrebbe trascinato con sé proprio il traliccio, per poi finire contro gli alberi prima di schiantarsi al suolo.
Incidenti anche in autostrada sull’A22
La nebbia ha causato disagi anche sull’autostrada A22, Modena Brennero.
In una nota, infatti, l’Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza (Areu) ha segnalato diversi casi di incidenti per “scarsa visibilità”.
Notizia in aggiornamento…