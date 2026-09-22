Elicottero scompare nel nulla in Brasile, a bordo il cantante Rick Sollo un imprenditore amico di Neymar

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ore di apprensione in Brasile per un elicottero scomparso nel nulla. A bordo c’erano quattro persone, tra cui il noto cantante e produttore Rick Sollo e l’imprenditore Bruno Avelar, noto anche per la sua amicizia con il calciatore Neymar. Il velivolo è stato colpito da una tempesta mentre volava in una regione del sud del Brasile.

Elicottero scomparso in Brasile

L’elicottero scomparso dai radar era decollato nel pomeriggio di lunedì 21 settembre da Porto Belo, nello Stato di Santa Catarina, ed era diretto a San Joaquim.

Il velivolo, un Bell 430 a sette posti, avrebbe dovuto percorrere una distanza di circa 280 chilometri, ma intorno alle 16 (ora locale) è scattato l’allarme perché l’elicottero ha perso qualsiasi contatto con il controllo aereo. In quel momento sulla regione si era abbattuta una violenta tempesta, con piogge torrenziali e forti raffiche di vento.

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Elicottero scomparso, chi c’era a bordo

A bordo, secondo quanto riportato dal Sun, c’erano quattro persone. Tra loro anche il cantante e produttore 59enne Rick Sollo, una vera e propria celebrità in Brasile, voce del duo country Rick & Renner, in attività dal 1986.

Insieme a lui l’imprenditore Bruno Avelar, 44 anni, originario di Belo Horizonte. Padre di due figli, è noto soprattutto per il suo legame con il calciatore Neymar, ha vissuto negli Usa e lavora tra Gran Bretagna, Portogallo e Spagna. Sull’elicottero erano inoltre presenti il videomaker Paulo Soares e il pilota, di cui non è stato reso noto il nome.

Le ricerche, alle quali partecipano polizia, vigili del fuoco e Aeronautica Militare brasiliana, si concentrano al momento nell’area montuosa del comune di Urubici. I soccorritori stanno progressivamente restringendo la zona delle operazioni sulla base dell’ultima posizione rilevata dai telefoni cellulari dei passeggeri.

Ricerche nella zona montuosa di Urubici

La notizia ha suscitato apprensione nel mondo dello spettacolo. Il cugino di Rick Sollo ha confermato la preoccupazione della famiglia, mentre il collega e partner musicale Renner ha rivolto sui social un appello ai fan, invitandoli a pregare e a mantenere la speranza in attesa di notizie sull’esito delle ricerche dell’elicottero.

Le ricerche sono concentrate nella regione di Urubici, nella Serra Catarinense, e vedono impegnati vigili del fuoco, polizia militare e Forza aerea del Brasile. Dopo le prime verifiche nella località di Vacas Gordas, dove si ipotizzava potesse essere precipitato l’elicottero, senza trovare tracce del velivolo, le squadre hanno esteso le ricerche verso São Joaquim, sulla base dell’ultima posizione rilevata dal cellulare di uno degli occupanti.

Piogge e forti raffiche di vento stanno però rendendo più difficili le operazioni.