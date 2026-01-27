Elicottero ultraleggero precipita a Benevento, un morto e un ferito grave nell'incidente al campo di volo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia all’Aeroclub di Benevento, dove un elicottero ultraleggero Robinson è precipitato e andato in fiamme in contrada Olivola. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. L’incidente è avvenuto tra due hangar; sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia per i rilievi. Ancora da accertare le cause dello schianto avvenuto a pochi chilometri dal capoluogo.

Precipita elicottero, un morto

Il tragico incidente aereo si è verificato nel pomeriggio di martedì 27 gennaio a Benevento, in contrada Olivola, nell’area dell’Aeroclub.

A schiantarsi al suolo un elicottero ultraleggero che ha preso immediatamente fuoco dopo l’impatto, provocando un morto e il ferimento gravissimo di un’altra persona.

L’incidente dell’ultraleggero a Benevento

Secondo le informazioni raccolte il velivolo è precipitato mentre si trovava in volo sull’aviosuperficie, cadendo tra due hangar della struttura e incendiandosi immediatamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Benevento, i sanitari del 118 per le prime cure, e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area per consentire i rilievi tecnici.

Le attività investigative sono attualmente coordinate dal procuratore facente funzione della Procura beneventana, Gianfranco Scarfò, accorso sul luogo del disastro.

Chi sono i coinvolti

Il tragico schianto è costato la vita a Pasquale Esposito, 76 anni, noto libero professionista e imprenditore originario di Airola. L’uomo, che in passato aveva maturato una significativa esperienza manageriale nel settore delle telecomunicazioni, è deceduto sul colpo.

A bordo del velivolo si trovava anche un uomo di 68 anni residente a Napoli, Venanzio Rapolla, ex vertice dell’Aeroclub di Benevento. Quest’ultimo sedeva ai comandi: si tratta di un profilo di altissimo livello, ex colonnello dell’Aeronautica Militare e istruttore di volo con una vasta esperienza nel pilotaggio di elicotteri.

Attualmente, il pilota lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale “San Pio”, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

Le indagini e i soccorsi

Per quanto riguarda l’origine del sinistro, in base ai primi riscontri si ritiene probabile la pista del cedimento strutturale o del guasto tecnico, che avrebbe reso il mezzo ingovernabile durante la manovra.

Oltre al personale del 118 e alle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e prestato i primi soccorsi, sul perimetro dell’incidente opera la Polizia Scientifica. Spetterà a loro il compito di isolare gli elementi necessari a ricostruire la dinamica precisa della caduta.