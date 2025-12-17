Elio Arlandi morto in un incidente a Genova, è stato investito da un tir e trascinato per 2 chilometri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Genova: un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un tir, il corpo è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo che ha proseguito la marcia per circa due chilometri prima di fermarsi. La vittima si chiamava Elio Arlandi ed era un musicista noto in città, tra i fondatori del gruppo “Big Fat Mama”. Nello stesso giorno a Savona una ragazza di 22 anni è morta in un incidente dalla dinamica simile.

Morto investito da un tir a Genova

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 dicembre, a Genova.

Attorno alle 19 un tir ha travolto un pedone in via Cantore, nel quartiere Sampierdarena. Lo riporta Ansa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante ed è stato trascinato per circa due chilometri. Il camionista non si sarebbe accorto di nulla.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il corpo incastrato tra le ruote.

Trascinato dal tir per 2 chilometri

Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del grave incidente.

La procura di Genova ha disposto il sequestro dell’autoarticolato e del telefono cellulare del conducente, un 60enne residente in città.

Difficili le operazioni di identificazione del cadavere, a causa del grave stato della salma.

Chi era Elio Arlandi

La vittima dell’incidente, riporta il Secolo XIX, si chiamava Elio Arlandi, aveva 67 anni e viveva a Genova.

Era conosciuto in città perché nel 1979 era stato tra i fondatori dei Big Fat Mama, gruppo genovese noto per essere stato tra i primi a proporre il blues in Italia.

Arlandi aveva lavorato a lungo come autista di mezzi pesanti.

Secondo incidente mortale in poche ore in Liguria

Quello del musicista è il secondo incidente stradale mortale avvenuto in Liguria nella giornata del 16 dicembre.

Poche ore prima una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta a Savona in un sinistro dalla dinamica molto simile.

La giovane è stata travolta da un tir che l’ha trascinata per diversi metri sotto le ruote.