Elisa a Sanremo come direttrice artistica del Festival, la risposta all'ipotesi: "Onorata e lusingata"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Elisa potrebbe essere pronta a rivoluzionare il Festival di Sanremo. Dopo la candidatura fatta da Arisa e dalla band “Bambole di pezza”, che hanno proposto la cantautrice triestina come direttrice artistica per l’edizione 2027 della kermesse, ecco la risposta della diretta interessata: “Sono super onorata e super lusingata, non me l’aspettavo”. Poi ha aggiunto: “Forse Sanremo è uno dei compiti più difficili della vita”.

Elisa direttrice artistica di Sanremo, l’ipotesi

La certezza, pare, è che nel 2027 non ci sarà Carlo Conti alla guida di Sanremo: il conduttore ha detto più volte che questo sarà il suo ultimo Festival.

E sui nomi per l’edizione del prossimo anno si fanno già varie ipotesi che vanno da Stefano De Martino, nome che circola da tempo, a Fiorella Mannoia, che si è detta “disponibile”.

ANSA

Negli ultimi giorno poi è stata lanciata una vera e propria candidatura per Elisa, che qualcuno vorrebbe come prima direttrice artistica nella storia del Festival.

La risposta di Elisa: “Onorata e lusingata”

Intercettata a Milano in occasione della settimana della moda, Elisa ha risposto senza nascondersi: “Sono super onorata e lusingata che sia stato fatto il mio nome, non me l’aspettavo”.

“Sarebbe una difficoltà mostruosa sotto tantissimi punti di vista. Forse Sanremo è uno dei compiti più difficili della vita”, ha aggiunto la cantautrice triestina.

“Poi è una grande pressione, responsabilità, sei molto più attaccabile di altri che vengono da un altro campo, quello è il tuo campo, e devi fare bene. Sulla carta, in teoria, noi artisti, musicisti, e cantautori, dovremmo sapere un po’ più di altri come funziona. Poi nella realtà chi lo sa”, ha aggiunto.

Elisa ha poi voluto sottolineare che “la cosa importante sono sempre le canzoni: se si riescono a portare belle canzoni, a scegliere belle canzoni, si è fatto tanto, ed è quello che conta”.

La candidatura lanciata da Arisa

Nei giorni scorsi era stata Arisa a fare il nome di Elisa come direttrice artistica del futuro.

“Mi piacerebbe tantissimo che ci fossero più donne e mi incuriosisce il fatto che ce ne siano sempre meno”, ha detto Arisa durante una conferenza stampa.

“Siamo in un mondo che privilegia un po’ il maschile e le cose cambieranno, io me lo sento”, ha aggiunto. Il nome di Elisa era stato fatto, il giorno prima anche dalle Bambole di pezza, la band pop-punk milanese alla prima apparizione al Festival.

Sanremo e le donne

La presenza femminile al Festival di Sanremo è un tema molto dibattuto. A Carlo Conti è stato chiesto perché quest’anno abbia scelto così poche donne tra le cantanti in gara e il conduttore ha replicato dicendo di aver solo scelto in base alle canzoni presentate.

E se è vero che la presenza di Laura Pausini come co-conduttrice di tutte e cinque le serata è in parte una novità, è altrettanto vero che il ruolo di conduttrice principale, in 76 anni, solo sei volte è stato affidato a una donna.

Si tratta di Lilli Lembo (nel 1961 insieme con l’attrice Giuliana Calandra), Maria Giovanna Elmi nel 1978, Loretta Goggi nel 1986, Raffaella Carrà nel 2001, Simona Ventura nel 2004 e Antonella Clerici nel 2010.

La direzione artistica, però, non è mai stata assegnata a una donna: solo Carla Vistarini, nel 1997, ebbe una co-direzione con Pino Maggio e Giorgio Moroder.

Elisa a Sanremo

Sanremo ha partecipato al Festival di Sanremo per la prima volta nel 2001. In quell’occasione vise con una canzone rimasta tra le sue migliori e significative: Luce (tramonti a nord est).

Non male anche la partecipazione dell’anno successivo, quando arrivò seconda con O forse sei tu.

Poi Elisa è tornata sul palco dell’Ariston diverse volte ma in qualità di ospite. Nel 2023 poi ha affiancato Giorgia, nella serata delle cover, in un medley apprezzatissimo.