Elisa dedica "Eppure Sentire" alla fan Monica Massimi morta a Bologna, "suo marito dice che era la preferita"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nello studio di Che Tempo Che Fa, la cantante Elisa ha scelto di cantare una canzone per la sua fan che non c’è più. Ha raccontato di aver chiamato il marito della donna, che le ha confidato qual era la sua canzone preferita. L’artista, commossa, ha quindi cantato “Eppure sentire (un senso di te)”, dedicandola alla giovane fan scomparsa poco prima del concerto organizzato per il fan club a Bologna.

Elisa omaggia la fan

La cantante Elisa ha scelto Che Tempo Che Fa per dedicare una canzone alla fan deceduta poco prima del concerto di sabato 14 novembre a Bologna. “Ho scelto questa canzone perché ho chiamato il marito di Monica, che saluto e che so che ci stanno guardando: Alessandro e i suoi figli, Tomas e Nicole”.

Elisa spiega di aver chiesto ad Alessandro qual era la canzone preferita di Monica, perché voleva dedicarle un brano. “Sono qui perché volevo mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera e per dedicare a Monica questa canzone”.

Era questa, conclude, la canzone che avrebbe voluto sentire nella serata in programma all’Estragon Club di Bologna.

Qual è il significato del testo di “Eppure sentire”

“Eppure sentire (un senso di te)” è un brano nato come colonna sonora del film “Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi”. Elisa Toffoli ha scritto il testo, mentre Paolo Buonvino la musica.

Il brano racconta la paura di esporsi, di scegliere, ma anche la bellezza delle piccole cose come “i fiori tra l’asfalto”. È un invito a riconoscere l’amore anche dove non sembra esserci nulla.

Il testo mette il soggetto in bilico, “a un passo dal possibile, a un passo da te” ed esprime la “paura di decidere”.

Cosa è successo

Sabato 14 novembre, il concerto di Elisa all’Estragon Club di Bologna è stato annullato a seguito del malore improvviso di una donna che si trovava tra il pubblico. Monica Massimi è stata trasportata in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Elisa è salita sul palco e ha raccontato ai fan quanto accaduto, apprendendo lei stessa la notizia del decesso pochi minuti prima dell’inizio del concerto.