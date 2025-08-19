Elisa Di Padova vicesindaca di Savona coinvolta nell'incidente in scooter con la figlia, alcoltest positivo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un grave incidente ha coinvolto una donna e la figlia di otto anni nella notte di Ferragosto a Savona. Protagonista dello schianto la vicesindaca della città ligure, Elisa Di Padova: alla guida di uno scooter, è finita a terra insieme alla figlia, che ha riportato diversi gravi traumi. Sottoposta all’alcoltest, la politica è risultata positiva.

Incidente per Elisa Di Padova, vicesindaca di Savona

L’incidente che ha coinvolto la vicesindaca di Savona Elisa Di Padova è avvenuto nella notte notte tra venerdì 15 e sabato 16 agosto in via Stalingrado.

La 45enne esponente del Pd era alla guida di uno scooter e stava tornando a casa assieme alla figlia di 8 anni dopo una festa di compleanno.

123RF

La conducente ha perso all’improvviso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto insieme alla bambina.

La piccola nell’incidente ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, mentre la madre ha subito una frattura alla spalla.

“Non me la sento di dire nulla, ho il cuore a pezzi. Mia figlia per fortuna sta meglio, io ho una clavicola rotta”, ha detto la vicesindaca al Secolo XIX dopo l’incidente.

Positiva all’alcoltest

Come da protocollo dopo l’incidente sono scattati gli accertamenti previsti dalla legge.

Di Padova è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici, risultando positiva all’alcoltest.

Il test, riferisce La Stampa, ha rilevato un tasso alcolemico di 0,8 g/l, superiore al limite legale di 0,5 g/l ma all’interno della fascia che prevede soltanto una sanzione amministrativa.

Su questo la vicesindaca non ha rilasciato dichiarazioni.

Come sta la figlia

Dopo l’incidente la figlia di 8 anni della vicesindaca è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona a causa di un grave trauma cranico.

È stata poi trasferita al Gaslini di Genova, dove è stata intubata e ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Fortunatamente le sue condizioni sono via via migliorate e ora la bambina è fuori pericolo.