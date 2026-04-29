Elisa Giugno morta a Cecima, la migliore amica contro l'ex: "Succedeva sempre qualcosa quando si vedevano

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La migliore amica di Elisa Giugno punta il dito contro l’ex fidanzato della 22enne, trovata morta in un campo a Cecima, nel Pavese. La ragazza ha gettato ombre sul 23enne, che la vittima andava a trovare spesso in un’abitazione non lontano dal punto del ritrovamento del corpo. Interrogato e perquisito per ore dai carabinieri, gli inquirenti non sembrerebbero al momento sospettarlo di omicidio.

Elisa Giugno morta a Cecima: il caso

Il cadavere di Elisa Giugno è stato trovato tra l’erba alta in un terreno nella strada tra il comune di Cecima e la frazione di Serra del Monte, nell’Oltrepò Pavese.

A lanciare l’allarme nella giornata di martedì 28 aprile è stata una passante dopo aver notato una sagoma nel punto in cui si trovava corpo della 22enne di Voghera, di cui non si avevano più notizie da mercoledì 22. La famiglia aveva denunciato la scomparsa giovedì e, stando a quanto ricostruito finora, tra i primi che avrebbero interpellato ci sarebbe stato proprio il 23enne.

ANSA

Il ritrovamento nei campi

Elisa Giugno sarebbe stata vista per l’ultima volta nei pressi di quel piccolo abitato tra le province di Pavia e Alessandria.

Nella giornata di lunedì 27, una testimone avrebbe riferito di aver visto, mentre percorreva la statale del Penice in auto nella mattina di sabato, un uomo accovacciato nell’erba, dove è stata trovato il cadavere.

I segni trovati sul corpo della 22enne potrebbero essere riconducibili a un’aggressione, ma anche a una caduta accidentale.

Giugno avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e sul suo corpo sarebbero stati effettuati degli esami tossicologici. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi: per chiarire le cause della morte si attendono i risultati dell’autopsia.

Le parole della migliore amica

Nell’ambito dell’indagine sulla morte di Elisa Giugno potrebbero avere un certo peso le parole della migliore amica, che in un’intervista Tv a Ore 14 ha rivelato come la 22enne sarebbe dovuta andare a vivere con lei a San Marino.

“L’ultima volta che ha letto un mio messaggio è stata il 21 aprile. Da lì non l’ho più sentita” ha detto all’inviata della trasmissione di Milo Infante.

“Purtroppo non ho mai visto di persona questo ragazzo ma ho fatto un paio di chiamate con lui e con lei – ha poi aggiunto – E io l’ho sempre detto che non era affidabile, che lui non era una persona sana da stare vicino. Tutte le volte che loro si rivedevano, succedeva qualcosa. O litigavano. O lui impazziva e usciva di casa. Non si faceva vivo per mesi. Era sempre così”.

“Erano amici – ha detto ancora con la voce rotta – hanno avuto un periodo di frequentazione se si può dire così, perché sono stati insieme per due mesi. Non è andata bene, si sono accordati che erano amici. Ed erano amici. Il problema è che lui le rinfacciava le cose, era un’amicizia tossica. Lui era sempre arrabbiato con Elisa, perché lei non faceva quello che voleva lui, litigavano sempre“.

“Lei era dipendente emotivamente da lui. Non capisco perché lui diceva che le voleva bene. Lei era sempre gentile con gli altri, purtroppo la vita le ha dato molte persone che non le volevano bene. L’hanno usata – è quanto sostenuto dalla ragazza – Aveva sicuramente dei problemi non indifferenti da affrontare, ma era sempre molto sorridente e gentile. Era una brava persona che si meritava il meglio”.