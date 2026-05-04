Elisa Giugno trovata morta a Cecima vicino Pavia, dall'autopsia nessun segno di violenza e ipotesi caduta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’autopsia sul corpo di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta a Cecima, in provincia di Pavia, esclude al momento segni evidenti di omicidio. Le ferite sarebbero compatibili con una caduta: restano però aperte diverse ipotesi investigative, mentre gli inquirenti attendono gli esami tossicologici e analizzano gli ultimi movimenti della giovane.

L’autopsia di Elisa Giugno

Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni trovata morta nelle campagne di Cecima, in provincia di Pavia, potrebbe non essere deceduta per mano altrui.

Dai riscontri medico-legali dell’autopsia, infatti, non sarebbero emersi elementi compatibili con una violenta aggressione, circostanza che al momento allontana l’ipotesi di omicidio volontario.

ANSA/Facebook - Elena Lucchini

I riscontri sul corpo

Secondo le prime informazioni trapelate dall’esame autoptico, le ferite riscontrate sul corpo della 22enne non sarebbero compatibili con un’aggressione brutale o con colpi inferti da terzi. Gli esperti ritengono invece possibile che le lesioni siano state provocate da una caduta lungo il terreno scosceso dove il cadavere è stato trovato.

Resta però ancora da chiarire il momento esatto della morte. Per stabilire con maggiore precisione quando Elisa Giugno sia deceduta serviranno ulteriori approfondimenti medico-legali, insieme agli esami tossicologici già disposti dagli investigatori.

Il ruolo del ragazzo che aveva ospitato Elisa

Tra i punti centrali dell’indagine c’è la testimonianza di un ragazzo di 23 anni residente a Cecima, ascoltato a lungo dai carabinieri nei giorni successivi al ritrovamento del corpo. Il giovane ha raccontato agli investigatori di aver ospitato Elisa nella sua abitazione di Serra del Monte per circa una settimana e di averla vista per l’ultima volta venerdì 24 aprile.

La sua casa e la sua automobile sono state sequestrate per consentire rilievi tecnici e accertamenti scientifici, ma al momento il 23enne non risulta indagato. Secondo quanto riferito agli investigatori, Elisa si sarebbe allontanata spontaneamente senza fornire spiegazioni.

La sua versione ha modificato anche la cronologia iniziale della scomparsa, spostando in avanti gli ultimi movimenti conosciuti della ragazza.

Le ipotesi ancora aperte

Nonostante i primi risultati dell’autopsia sembrino ridimensionare la pista dell’omicidio, gli investigatori mantengono ancora aperte tutte le possibilità. Alcuni residenti della zona avrebbero riferito di aver visto Elisa nei giorni precedenti al ritrovamento, mentre una testimone avrebbe parlato della presenza di un uomo vicino al luogo dove il corpo è stato scoperto.

Gli inquirenti stanno inoltre cercando di capire se il punto in cui è stato trovato il corpo coincida effettivamente con il luogo del decesso oppure se Elisa possa essere morta altrove e successivamente trasportata nella scarpata.

Un’ipotesi che resta al vaglio soprattutto per la particolare posizione del cadavere e per l’assenza di evidenti segni di trascinamento o colluttazione.