Elisa in lacrime per Gaza dopo l'abbordaggio a Flotilla chiede a Meloni di portare gli aiuti: "Stanno morendo"

La cantante Elisa ha lanciato un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, affinché l’Italia prenda in carico gli aiuti umanitari raccolti dalla spedizione e li porti nella Striscia di Gaza. Un piano simile, con la mediazione della Chiesa Cattolica, era stato proposto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’appello di Elisa a Giorgia Meloni

In un reel sul proprio profilo Instagram, la cantante Elisa ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l’Italia si prenda in carico gli aiuti raccolti dalla Global Sumud Flotilla e li consegni nella Striscia di Gaza.

Visibilmente commossa, la cantante ha dichiarato: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portateli voi gli aiuti in poche ore; portate voi gli aiuti, perché stanno morendo”.

Immagini dell’abbordaggio di una delle imbarcazioni della Flotilla

La Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana nella notte tra il 1° e il 2 di ottobre. Entro la mattinata del 2, tutte le imbarcazioni dirette verso Gaza sarebbero state bloccate, tranne alcune che hanno cambiato rotta, come quelle con a bordo i team per il supporto legale.

Il piano di Mattarella

Non è la prima volta che si ipotizza la possibilità di far arrivare gli aiuti della Flotilla a Gaza anche senza che le barche arrivino sulla costa della Striscia.

Alcuni giorni prima dell’intercettazione della flotta da parte di Israele, il presidente Mattarella aveva proposto un piano che avrebbe coinvolto anche le autorità cattoliche di Palestina. Le navi avrebbero dovuto sbarcare a Cipro, dove gli aiuti sarebbero stati consegnati alla Chiesa locale. Attraverso il patriarcato latino di Gerusalemme, sarebbero poi stati consegnati nella Striscia di Gaza.

L’appello della cantante Elisa è stato fatto proprio anche da altri artisti che le hanno fatto eco: tra questi anche Carmen Consoli che ha criticato la linea tenuta dal Governo Meloni.

La linea dura di Meloni sulla Flotilla

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha però dimostrato netta distanza dalla Global Sumud Flotilla e dai suoi attivisti, anche quando alcuni suoi ministri hanno attivato operazioni per garantire la sicurezza degli italiani a bordo.

La premier ha più volte accusato la Flotilla di portare avanti un’azione irresponsabile che non avrebbe portato nessun beneficio per la Palestina.

Meloni ha anche minacciato di far pagare agli attivisti italiani il prezzo del volo di ritorno da Israele dopo gli arresti, prima che fosse annunciato che sarebbe stata Tel Aviv a occuparsi dei rimpatri.