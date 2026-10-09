Elisa Isoardi e il "fanta morto" nella redazione Rai di "Bar Centrale", 22 nomi da Mattarella e Segre a Sgarbi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una foto pubblicata su Instagram da Elisa Isoardi per mostrare il dietro le quinte del programma Bar Centrale ha scatenato una bufera social. Sullo sfondo, appesa alla parete della redazione, è comparsa una lavagna con la scritta “Dead pool”, contenente un fanta morto di 22 personaggi famosi con le relative età. Tra i nomi figurano personalità del calibro di Sergio Mattarella, Liliana Segre e Vittorio Sgarbi.

Dietro le quinte di Bar Centrale, gaffe social di Elisa Isoardi

Che sia stata una svista involontaria o un eccesso di condivisione, lo scatto pubblicato da Elisa Isoardi nelle sue storie Instagram ha immediatamente trasformato la routine della redazione di Bar Centrale in un caso mediatico.

La conduttrice dello show del sabato pomeriggio di Rai 1 intendeva mostrare ai follower un momento di lavoro lontano dai riflettori, ritraendo una collaboratrice durante la prima lettura del copione. A catturare l’attenzione degli utenti più attenti e del giornalista Massimo Galanto non è stata però la scena in primo piano, bensì una grande lavagna affissa alle spalle della redattrice.

Il “fanta morto” nella redazione di Bar Centrale, pubblicato per errore da Elisa Isoardi: tra i 22 nomi compaiono Mattarella, Segre e Sgarbi

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Sulla superficie bianca campeggiava la scritta inequivocabile “Dead pool”, svelando un vero e proprio “fanta-morti” di redazione formato da un elenco numerato di 22 personaggi noti del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, ciascuno affiancato dalla rispettiva età tra parentesi.

I 22 vip presenti nella lista: da Mattarella e Segre a Sgarbi

I dettagli ingranditi dalle immagini circolate sui social mostrano una selezione di volti illustri del panorama italiano. In cima alla lista si trova Lino Banfi, seguito da grandi nomi dello spettacolo e della musica come Renzo Arbore, Sophia Loren, Mogol, Tony Renis, Adriano Celentano e Johnny Dorelli.

Compaiono inoltre la senatrice a vita Liliana Segre, il giornalista Vincenzo Mollica (affiancato da un piccolo cuore stilizzato), il compositore Giovanni Allevi, Maurizio Mattioli, Paolo Conte, Teddy Reno, Roberto Vecchioni, Massimo Boldi, Vittorio Sgarbi, Memo Remigi, Dino Zoff e la cantante Mina.

A suscitare particolare scalpore è stata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto al cui nome figurava la specifica “speriamo di no”.

Le reazioni al “fanta morto”

La diffusione degli screenshot ha sollevato non poche critiche per il pessimo gusto di quella lavagna all’interno di una sede della tv di Stato, con richieste di provvedimenti da parte dell’azienda, nonostante ci sia chi ha minimizzato sminuendo la lista come un semplice gioco tra colleghi.

Tra le ipotesi sollevate vi è anche quella che la “dead pool” possa trattarsi di un riassunto informale per la preparazione dei “coccodrilli”, ossia i servizi commemorativi da tenere pronti per personalità in là con gli anni o con problemi di salute.

Al momento né Elisa Isoardi, né i componenti della redazione, né i vertici Rai hanno rilasciato commenti o chiarimenti ufficiali sull’accaduto.

I commenti di Lino Banfi e Mogol

Lino Banfi, raggiunto al telefono da LaPresse, ha commentato così: “Inizialmente pensavo che fossi il primo della lista di chi dovevano intervistare, perché sto lavorando più adesso che quando avevo 50 anni. Dico, giustamente mi hanno messo in cima. Poi ho visto bene e ho detto c****, no, sono nella lista dei possibili morti! Mi sto grattando. È un fatto normale, è giusto, serve come pro memoria, per ricordarmi che ho una certa età. Anche se vedo che chi ha anche meno anni di me poi molti non stanno così bene, anzi, alcuni sulla sedia a rotelle. Comunque, come si dice: grattatio pallorum omnia mala fugat”.

Mogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, al’Adnkronos ha dichiarato che “non so perché abbiano fatto questo elenco ma io ci rido su. Non faccio neanche gli scongiuri. In fondo, la peggior punizione per un essere umano sarebbe vivere in eterno. Mi pare una cosa più che altro stupida. Moriamo tutti e per fortuna, perché ripeto, la cosa più incredibile sarebbe diventare immortali. Io sarei terrorizzato dall’idea. Per fortuna sono arrivato a 90 anni, che non è una cosa che capita a tutti”.