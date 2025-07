Elisa Isoardi e la foto con Matteo Salvini a letto: "Ho sbagliato". L'incontro nei corridoi della Rai

Elisa Isoardi è pronta a tornare su Rai 1 con un programma tutto suo, “Bar centrale”, di cui è autrice e conduttrice. Intanto, in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso gli inizi della sua carriera e ha parlato anche della passata relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Poi ha rivelato desideri e aspettative per il futuro.

Elisa Isoardi e la foto con Matteo Salvini

Elisa Isoardi è stata legata per cinque anni al leader della Lega Matteo Salvini. Quando la relazione giunse al capolinea, nel 2018, la conduttrice pubblicò una foto a letto col politico per annunciare che il legame era terminato. L’immagine attirò svariate critiche.

Al Corriere della Sera Isoardi ha spiegato che “ormai quel reato è passato in prescrizione” e che voleva prendersi “la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni”.

IPA

La foto a letto con Matteo Salvini postata da Elisa Isoardi

I due non si sarebbero più incontrati a parte “forse una volta nei corridoi Rai. Ci siamo salutati”.

Gli esordi di Elisa Isoardi

La conduttrice ha raccontato che da bambina voleva fare il prete perché tutte le domeniche andava a messa con la nonna. Poi, per vincere la timidezza, ha chiesto alla madre di iscriversi a una scuola di teatro. La madre le rispose che se fosse riuscita a trovarsi da sola un collegio dove stare e avesse preso anche un diploma normale, avrebbe potuto farlo.

“Nel ‘98 tornai a casa con due diplomi, teatro e geometri“, ha detto Isoardi che nel frattempo vinse anche Miss Fragola e partecipò a Miss Muretto e Miss Italia.

Un grande insegnante per la conduttrice è stato però Franco Di Mare, con cui ha condotto Uno Mattina. Quando ha scoperto che era malato, Elisa Isoardi ha rivelato di esserci “rimasta malissimo, perché era il mio mentore. Avevamo lavorato insieme per due anni, mi aveva insegnato l’abc. Ripeteva: Ricordati di vestirti bene, perché stiamo entrando a casa delle persone e dobbiamo averne rispetto. E poi lo studio, la precisione: imparavo da lui per emulazione. La sera di Fazio gli mandai un messaggio su WhatsApp per dirgli che mi dispiaceva: rispose con un cuore”.

La vita privata di Elisa Isoardi

Isoardi è attualmente fidanzata con lo chef stellato Ernesto Iaccarino con cui sta “attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato”, ha detto la conduttrice aggiungendo che “questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”.

Alla domanda se pensa alla maternità, Isoardi ha chiarito che non è nei suoi desideri. “Non so se il mio è egoismo, mancanza di altruismo. Mi piace la vita che mi sono costruita, mi sento molto realizzata con il lavoro”, ha spiegato aggiungendo di “essere sposata con la Rai: farò 20 anni ad agosto”.

I sogni professionali futuri

Parlando di Rai e dei programmi che guardava da bambina, la presentatrice ha confessato di aver seguito “Bim bum bam, Scommettiamo che?, e Miss Italia“.

Su quest’ultima trasmissione, Isoardi si è detta dispiaciuta del fatto che il concorso non venga più trasmesso in Rai “perché posso dire per esperienza che è un concorso pulito, mai uno scandalo: noi concorrenti non potevano vedere nessuno, nemmeno i nostri genitori. E poi, rispetto a quello che si vede oggi, lì c’erano dei valori. E avevi l’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo”.

La conduttrice ha anche rivelato che “con grande piacere” lo presenterebbe “ma solo se tornasse in Rai, perché ha senso lì, non altrove”.

Ma il vero desiderio sarebbe quello di presentare Sanremo. “È il sogno di tutti. È il punto d’arrivo che i bravi conduttori fanno diventare un nuovo punto di partenza”.