Elisa Isoardi si scusa per il toto-morti, "notte insonne, mi assumo la responsabilità ma la lista non è mia"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo ore molto difficili Elisa Isoardi si è scusata su Instagram per il “toto-morti” comparso su una lavagna nella redazione di “Bar Centrale”, mostrata per errore. La conduttrice si è assunta la responsabilità dell’accaduto, anche se ha ammesso di non aver scritto personalmente la lista con 22 nomi illustri in età avanzata.

Le scuse di Elisa Isoardi

Era solo questione di tempo: sono arrivate le scuse di Elisa Isoardi. “Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate trovo finalmente la forza di parlare” ha scritto su Instagram, dicendosi sinceramente dispiaciuta per un incidente che “ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana”.

La conduttrice ha poi spiegato come sia potuto succedere. “Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social”.

Isoardi ha allontanato qualunque intento offensivo e ha scelto di non scaricare la colpa sugli altri. “Quell’elenco non è stato stilato da me” ha precisato “ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità”. Quindi l’invito a voltare pagina e l’appuntamento alle 14 con il programma.

La gaffe del toto-morti

Tutto è partito da una story dal dietro le quinte della redazione. Nella foto c’era una collaboratrice in pausa: alle sue spalle, però, spiccava una grande lavagna con ventidue nomi tra spettacolo, cultura e istituzioni, ciascuno con l’età annotata accanto.

Il titolo “dead pool” è bastato perché gli utenti la leggessero come un toto-morti, il gioco che pronostica quale personaggio famoso se ne andrà per primo.

Tra i nomi segnalati figuravano Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren, Liliana Segre, Adriano Celentano e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A rilanciare il caso su X è stato il giornalista Massimo Galanto, mentre la storia, cancellata dalla conduttrice, aveva ormai fatto il giro del web.

Le reazioni

Non sono mancate le reazioni dei diretti interessati. Mogol, anche lui nell’elenco, l’ha liquidata così: “Una cosa stupida, per fortuna sono arrivato a 90 anni”.

Il primo della lista, Lino Banfi, ha risposto con ironia: “Essere il primo è sempre un vanto, come la vedette a teatro”. Ha raccontato che la conduttrice gli ha telefonato per scusarsi e che lui l’ha rassicurata, spiegandole di non essere arrabbiato. Di Isoardi, l’attore ha detto che “gli ha fatto tenerezza”, che era molto dispiaciuta e che “è una brava ragazza”.