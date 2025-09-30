Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ricostruito un primo quadro sul femminicidio di Paupisi (Benevento), attorno alla villetta in cui è stata uccisa Elisa Polcino sono arrivate molte persone. Tra queste c’è una cugina della vittima, Adriana Fasulo, che racconta il momento in cui è entrata in quella stanza: “Era su un fianco immobile, quando l’ho vista”, una posizione che le lascia intuire che la donna sia stata “uccisa nel sonno“.

Elisa Polcino uccisa nel sonno?

Il Mattino, dal perimetro di quella villetta di contrada Frasso in cui si è consumato il femminicidio di Elisa Polcino, ha raccolto la testimonianza di una cugina della vittima. Adriana Fasulo, questo il suo nome, è accorsa chiamata dal figlio, a sua volta chiamato dalla suocera della vittima che per prima ha rinvenuto il cadavere della 46enne.

Quando Adriana è entrata in quella casa ha trovato il corpo di Elisabetta sul letto, disteso “su un fianco, immobile”. Tutto intorno c’era “sangue, tanto sangue“.

ANSA I carabinieri all’esterno della villetta di Paupisi (Benevento) dove si è consumato il femminicidio di Elisa Polcino

“Secondo me è stata uccisa nel sonno”, dice al Mattino, pensando alla posizione in cui si trovava il cadavere. “È stato orribile quello che ho visto”, aggiunge, per poi ricordare la vittima come “una persona tranquilla, serena” e che “non dava mai problemi”.

I sospetti si sono subito concentrati sul marito Salvatore Ocone, 58 anni, fuggito dopo la morte della moglie portando con sé i figli minori, di 16 e 17 anni.

La presunta depressione di Salvatore Ocone

Il sindaco di Paupisi Salvatore Colletta riferisce al Mattino descrive Ocone come “mite, fragile psicologicamente, aveva avuto momenti di depressione ma sembrava avesse superato le difficoltà”. Tuttavia “nulla lasciava presagire un dramma simile” e “nessuno sospettava difficoltà familiari tali da portare a questo”, continua Colletta.

A parlare di depressione sono anche alcuni residenti. Intervistato da Il Messaggero, uno di loro racconta che Salvatore Ocone una volta si sarebbe spogliato di fronte a una chiesa e che proprio all’interno di essa si sarebbe più volte rifugiato “quando aveva le crisi“. Per questo l’uomo “andò in cura”. C’è, inoltre, chi riferisce che le difficoltà interne alla famiglia fossero note a tutti e che più volte si sarebbero sentite le urla di Elisabetta dall’esterno della casa.

Il femminicidio di Paupisi: chi erano le vittime

Elisabetta Polcino faceva la casalinga e viene ricordata come una donna energica e benvoluta da tutti. Suo figlio Cosimo, 16 anni, frequentava l’Istituto Tecnico Industriale “Lucarelli” di Benevento. La figlia, 17 anni, frequenta il terzo anno dell’istituto alberghiero Faicchio-Castelvenere, sempre a Benevento.

Il figlio maggiorenne vive in Emilia Romagna per motivi di lavoro. Elisabetta Polcino è stata uccisa alle 8 di martedì 30 settembre. Suo marito Salvatore Ocone è fuggito a bordo della sua Opel Mokka di colore nero e ha raggiunto il Molise, dove la sua corsa si è arrestata 12 ore dopo a Ferrazzano (Campobasso). Il figlio 16enne è morto. La figlia di 17 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Campobasso. L’uomo avrebbe colpito i figli a sassate e con una bottiglia di vetro. Ocone è stato arrestato e trasferito in carcere.