Elisa Toffoli abusata a 8 anni, "segnata per sempre, ho atteso molto prima di confessarlo a mia mamma"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Abusata a 8 anni e un percorso di terapia iniziato in età adulta, a ricostruire la delicata vicenda personale è la cantautrice Elisa Toffoli. In una lunga intervista rilasciata in occasione dell’uscita del nuovo disco, Elisa si è raccontata a cuore aperto, parlando della recente rottura con il marito, del rapporto con i figli e delle fragilità che sta cercando di superare con una terapia psicologica.

Elisa Toffoli e l’abuso subito: “Segnata per sempre”

L’abuso sessuale subito a 8 anni “non piccola abbastanza da poterlo dimenticare, ammesso sia mai possibile” è il “tipo di esperienza umana che segna la vita di chi ha vissuto la violazione del corpo è qualcosa di molto difficile da nominare”, ha detto Elisa Toffoli – in arte Elisa – nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Mi ha segnata per sempre”, ha ammesso la cantautrice di Monfalcone. Il 27 novembre, oltre al disco, uscirà anche un film che porta lo stesso titolo: Kintsugi, un progetto che, come ha spiegato Elisa, “nasce dal bisogno di raccontare sinceramente una crisi individuale, il suo attraversamento verso un grandissimo cambiamento”.

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Album e film come terapia: il percorso di Elisa

Un progetto che è stato definito dall’artista una forma di autoanalisi dopo la crisi seguita alla rottura con il marito, avvenuta lo scorso anno a settembre dopo 17 anni vissuti insieme. “Ci sono dei figli, era un legame fortissimo che non avevo messo in preventivo di chiudere, mai. Questo sovvertimento mi ha portato a guardami dentro spietatamente, a farmi domande che non mi ero mai posta. E questo si è riversato in Kintsugi”, ha spiegato Elisa Toffoli. Una crisi talmente profonda da aver fatto pensare anche al ritiro dalle scene, fino alla svolta quando Elisa ha deciso di “far cadere i recinti” e toccare verità che fino a quel momento aveva evitato.

L’abuso sessuale subito a 8 anni è uno dei temi più profondi affrontati nei monologhi del film: “L’ho condiviso attraverso l’arte perché penso che raccontarlo possa essere utile a tante persone che hanno vissuto quello che ho conosciuto io”. L’artista ha intrapreso un percorso di terapia psicologica che la sta aiutando a non colpevolizzarsi, come accade spesso alle vittime di abusi sessuali.

“I pezzi del mosaico si stanno ricomponendo: i fogli del diario, la voglia di raccontare, la decisione di non nascondere più l’amore che ho sempre avuto per la danza, che per me è stata come una cura. Mi sono liberata dentro e fuori di me”, ha detto Elisa.

La fondazione Una Nessuna Centomila e l’impegno di Elisa

La cantautrice giuliana ha citato il movimento “Una Nessuna Centomila” che ha contribuito a fondare e che sostiene proprio per “liberarsi da questo assurdo, straziante, senso di colpa per una violenza subita” e cercare di “essere utile alle tante ragazze e donne, e ai tanti ragazzi, che hanno subito abusi”.

La Fondazione Una Nessuna Centomila – creata tra le altre da Fiorella Mannoia – è una realtà nata per prevenire e contrastare la violenza sulle donne, anche attraverso un cambiamento culturale e sociale. Tra i suoi obiettivi principali c’è il sostegno concreto ai centri antiviolenza, attraverso la raccolta e la distribuzione di fondi a organizzazioni, progetti e strutture impegnate ad aiutare le donne nei percorsi di uscita dalla violenza e di riconquista dell’autonomia.

La Fondazione promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione attraverso la musica, il teatro, il cinema e le arti, coinvolgendo il mondo della cultura. Elisa ha contribuito al progetto artistico e al concerto di Campovolo (Reggio Emilia) del 2022.