Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Elisa ha presentato il suo nuovo album intitolato “Kintsugi” alla Triennale di Milano e, nell’occasione, è tornata a parlare della violenza sessuale subita a 8 anni. La cantante ha anche parlato dei suoi figli e del modo in cui ha scelto di affrontare questi temi particolarmente delicati con loro.

Il ricordo di Elisa sulla violenza sessuale

Alla Triennale di Milano, Elisa ha detto: “Bisogna poter denunciare qualsiasi tipo di violenza. Fin da quando erano piccoli io ho messo in guardia i miei figli sul fatto che esistono persone che possono avere impulsi sbagliati nei loro confronti”.

Poi la cantante ha aggiunto: “Non pensate che sia colpa vostra o di essere sbagliati. Ma sappiate che è sempre sbagliato”.

Ancora Elisa: “Il senso di colpa che ti rimane addosso è un paradosso perché tu non hai fatto niente. Parlo del mio caso: hai paura che se tu lo racconti nessuno ti crederà. Questa è una cosa enorme dentro di te, inspiegabile”.

Il suo racconto è proseguito così: “Io avevo 8 anni: in certi momenti ti chiedi se è successo veramente. Non sai dire se te lo sei inventato o no. Questa cosa è un orrore e l’orrore tu non puoi spiegartelo. Il tuo cervello cerca di metterlo a posto in qualsiasi modo e non riesce”.

Il punto di vista di Elisa sui tabù sessuali

Secondo Elisa, “è giusto parlare di tutto con i nostri figli“. La cantante ha spiegato così il suo punto di vista: “I tabù sessuali sono un luogo fertile in cui nascono perversioni. Proibire qualcosa è come bagnare un terreno e mettere i semi della perversione. Più apri le porte, più normalizzi le cose e disinneschi le bombe”.

In un altro passaggio del suo intervento, l’artista ha affermato: “Non è giusto che in una famiglia un figlio o una figlia gay debba subire l’assenza di un padre o una madre, la non accettazione”.

La prima volta che Elisa ha parlato dell’abuso sessuale

Elisa aveva parlato per la prima volta dell’abuso sessuale subito a 8 anni in un’intervista concessa a Walter Veltroni a inizio novembre.

In quell’occasione, aveva detto: “Da piccola, quando avevo 8 anni, ho subito un abuso sessuale“. Poi aveva aggiunto: “Mi ha segnata per sempre“.

La cantante aveva spiegato: “Sto imparando a non colpevolizzarmi. Sto facendo un lavoro di pulizia, certi ingombri non si rimuovono ma si può sistemarli nel posto giusto, cambiare loro posizione e destinazione. Non l’avevo mai fatto. Da un po’ di tempo ho iniziato un percorso di terapia psicologica e mi sta aiutando molto”.