Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Bologna: una studentessa di 18 anni, Elisa Turrini, è stata trovata morta nell’appartamento che condivideva con la coinquilina. Da quanto emerso la ragazza sarebbe morta nel sonno, ma per chiarire le cause del decesso bisognerà attendere l’autopsia disposta dalla procura. Residente a Riva del Garda, la giovane trentina era a Bologna per studiare farmacia. Sembra che poco prima di andare a dormire avesse lamentato del mal di pancia.

Elisa Turrini morta nel sonno a 18 anni a Bologna

È stata trovata senza vita nel suo appartamento di Bologna, dove viveva per motivi di studio. Sarebbe morta nel sonno a soli 18 anni Elisa Turrini, giovane trentina originaria di Dro e residente a Riva del Garda.

La studentessa è stata trovata morta a letto nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 novembre. Ad effettuare la tragica scoperta la sua coinquilina, che ha subito dato l’allarme. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Trovata morta nel letto dalla coinquilina

Rientrata a casa, quando ha visto che la 18enne non rispondeva la coinquilina ha cercato di svegliarla, invano. Ha quindi chiamato i soccorsi, ma il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Ancora da chiarire le cause del decesso, per sapere come è morta la ragazza bisognerà attendere l’esito dell’autopsia disposta dalla procura di Bologna. Da quanto emerso, sembra che lunedì sera prima di andare a dormire la giovane avesse lamentato un mal di pancia.

Chi era Elisa Turrini

Residente a Riva del Garda, in provincia di Trento, Elisa Turrini si era da poco trasferita a Bologna per frequentare l’università e studiare farmacia. Avrebbe compiuto 19 anni il mese prossimo, il 24 dicembre.

La morte di Elisa Turrini ha sconvolto la comunità di Riva del Garda, dove la sua famiglia è ben conosciuta: era figlia del fotografo Davide Turrini e nipote del professore e storico locale Romano Turrini.

La notizia ha sconvolto gli amici e gli ex compagni di scuola del liceo scientifico Andrea Maffei, dove la ragazza era rappresentante di istituto e si era diplomata lo scorso giugno.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Elisa Turrini, tra cui quello della squadra locale di volley: “La Società Pallavolo C9 si stringe con profondo affetto attorno a Davide Turrini e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa della figlia Elisa. Come società che vive quotidianamente a contatto con tanti giovani, sentiamo ancora più forte il dolore di questa perdita e non troviamo parole adeguate per esprimere la tristezza e lo sgomento che ci accompagnano in questo momento. A Davide e a tutta la sua famiglia va il nostro più sincero e commosso abbraccio”.