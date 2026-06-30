Elisabetta Canalis in gara a cavallo ad Arezzo, critiche social: "Fervente animalista che gareggia a 35 gradi"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le competizioni in calendario della Fise, ossia la Federazione Italiana degli Sport Equestri, si sono svolte regolarmente anche nei giorni interessati dall’ondata di caldo. La gara che si è svolta il 26 giugno all’Arezzo Equestrian Centre ha visto una concorrente di eccezione, Elisabetta Canalis. La showgirl, sui social, è stata attaccata da molti utenti che le hanno puntato il dito contro, affermando che una “fervente animalista” come lei non dovrebbe gareggiare in sella a un cavallo quando le temperature sono così elevate.

Elisabetta Canalis in gara a cavallo all’Arezzo Equestrian Centre

Alcuni scatti della performance di Elisabetta Canalis sono stati rilanciati sui social dal profilo dell’Arezzo Equestrian Centre.

L’ex velina ha partecipato all’evento con la sua cavalla Condiadora, classificandosi al quarto posto nella categoria B105 a tempo.

ANSA

Le critiche indirizzate all’ex velina

In rete non sono mancate le critiche rivolte alla 47enne sarda. “Fai tanto l’animalista poi gareggi con temperature allucinanti”, ha scritto una donna di nome Francesca.

“La fervente animalista che gareggia a 35 gradi ed ancor peggio col Chiudibocca! Spettacolo!”, la critica di un’altra utente. E ancora: “Un modo un po’ strano di difendere gli animali”. Sono seguiti altri interventi simili, alcuni dei quali hanno allargato il tema, coinvolgendo nei biasimi anche la Fise.

“Amore per il cavallo? Con questo caldo? Complimenti alla Fise che non ha sospeso i concorsi! Ma l’introito economico è più importante! E complimenti ai cavalieri che si iscrivono! Questo è l’amore per il proprio cavallo”, ha digitato un utente a cui hanno fatto seguito altre critiche.

“Con il caldo folle – ha ragionato una donna – parliamo di amore per i cavalli e li facciamo saltare in questo weekend? Amore e rispetto è lasciarli a casa a fare docce e mangiare bene. I miei, fintanto che le temperature non si riallineano, in gara non vanno”.

Elisabetta Canalis e la passione per l’equitazione

Elisabetta Canalis da ragazzina ha praticato equitazione per anni. Aveva poi accantonato questa attività sportiva per via degli impegni professionali. Due anni fa ha ripreso in mano le redini e la passione per “creature nobili e sensibili” come i cavalli è subito tornata.

Al quotidiano La Nazione ha confidato che quando ha ricominciato a praticare equitazione “è stata del tutto naturale”. “Come se non avessi mai smesso”, ha chiosato. Una passione che oggi condivide con la figlia Skyler Eva, presente al fianco della madre lo scorso maggio al concorso ippico di Piazza di Siena.