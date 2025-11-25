Elisabetta Canalis scrive un libro sui cani, il ricavato andrà a due associazioni che salvano gli animali

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Elisabetta Canalis torna in Tv per raccogliere fondi in favore dei cani, tra gossip e meme. Ospite di Antonella Clerici su Rai 1, la modella e showgirl ha presentato il suo libro Una zampa sul cuore, il cui ricavato sarà destinato a due associazioni impegnate nel salvare gli animali abbandonati. Un’occasione per parlare della ricetta del “petto di pollo alla piastra”, che la “perseguita” da anni, senza rinunciare a un’incursione della conduttrice anche nella sua vita privata.

Il libro sui cani di Elisabetta Canalis

In diretta a È sempre mezzogiorno, Elisabetta Canalis si è raccontata parlando della grande passione per i cani che l’ha accompagnata fin da bambina.

Un amore sempre più vivo testimoniato nel nuovo libro edito da Rizzoli, riportando le storie dei sui compagni di vita a quattro zampe che le hanno insegnato tanto e regalato momenti indimenticabili.

ANSA

I ricavati alle associazioni

L’attrice e showgirl è impegnata nelle ultime settimane nella promozione del progetto, che tramite il libro Una zampa sul cuore si pone l’obiettivo di combattere l’abbandono degli animali e sensibilizzare l’adozione nei canili.

Per questo i suoi proventi saranno destinati all’associazione rifugio Fratelli minori di Olbia e alla fondazione Save The Dogs and Other Animals, due realtà al lavoro da anni nella tutela degli animali.

Il meme su Elisabetta Canalis

Nella cucina di Antonella Clerici, Elisabetta Canalis ha anche parlato del suo famoso “petto di pollo alla piastra”, una presunta ricetta attribuita a lei da anni, diventata ormai un meme:

“Di vero, ragazzi, sul petto di pollo non c’è niente. Era una ricetta pubblicata dieci anni da Diva e Donna: siccome non sono riusciti a raggiungermi e dovevano fare questa rubrica dei piatti dei vip, avranno detto ‘vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra'”, ha spiegato, sfatando il mito.

Durante l’intervista la conduttrice non ha resistito a fare cenno alla vita sentimentale dell’ex velina, senza però voler mettere in difficoltà l’ospite.

“Mai farei nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati“, ha detto Clerici limitandosi poi a chiedere “sei felice?”, le ha chiesto. “Molto davvero molto”, ha risposto Canalis.