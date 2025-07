Elisabetta Fedegari lascia FdI dopo le "molestie sessuali da parte di un iscritto vicino alla dirigenza"

Fratelli d’Italia perde pezzi. Elisabetta Fedegari, avvocata 44enne di Pavia che si era candidata alle elezioni Regionali in Lombardia, ha annunciato l’addio al partito dopo aver denunciato di aver subito molestie sessuali da parte di un “iscritto vicino alla dirigenza“. La donna ha aggiunto di non aver ricevuto supporto, decidendo quindi di sfilarsi da FdI. A distanza di poche ore anche Maria Grazia Di Scala, consigliera regionale in Campania, ha annunciato il suo passaggio dal partito di Giorgia Meloni a Italia Viva.

La denuncia di Elisabetta Fedegari

Lunedì 14 luglio Elisabetta Fedegari ha lasciato Fratelli d’Italia per essersi sentita “poco valorizzata nonostante risultati concreti”, ma soprattutto per essere stata vittima di presunte “molestie sessuali, prontamente denunciate” da parte di un “iscritto vicino alla dirigenza”.

La 44enne ha aggiunto che “la totale assenza di supporto e di azioni concrete in quella circostanza ha rappresentato una profonda ferita e una chiara indicazione della scarsa considerazione per il benessere e la dignità dei propri membri”.

A spingerla a dire addio a FdI è stata la sua nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta Clean 1 (secondo la Procura di Pavia esisterebbe un sistema di corruzione radicato nella società pavese, creato per drenare risorse da Asm – società multiservizio – dagli enti locali e basato su scambi di favori), con “la totale mancanza di solidarietà e di garantismo nei miei confronti in relazione all’incidente giudiziario che mi vede attualmente implicata”.

E ancora: “L’assenza di qualsivoglia supporto o vicinanza umana e politica da parte dei rappresentanti territoriali, e non solo, in un momento di personale difficoltà, ha acuito il mio senso di isolamento e la mia sfiducia nei valori che il partito dichiara di sostenere”.

Chi è Elisabetta Fedegari

Elisabetta Fedegari è nata il 29 maggio 1980 a Voghera, in provincia di Pavia.

Laureatasi in Giurisprudenza a Pavia nel 2005, è iscritta all’albo dal 9 marzo 2009.

Alle elezioni Regionali in Lombardia del 12 febbraio 2023 si era candidata con FdI nella circoscrizione di Pavia, raccogliendo 4234 voti, (seconda solo a Claudio Mangiarotti con 5466), senza risultare eletta.

L’addio di Maria Grazia Di Scala

Martedì 15 luglio anche Maria Grazia Di Scala, consigliera regionale in Campania eletta con FdI, ha annunciato l’addio al partito di Giorgia Meloni per passare a Italia Viva di Matteo Renzi, che “rappresenta un laboratorio aperto, moderato e riformista”.

La scelta, ha spiegato, non è stata improvvisa, ma – ha scritto in una nota -:

“Frutto di una riflessione profonda, maturata nel tempo, nel rispetto di un percorso politico che al tempo ho sentito di poter condividere. Tuttavia, credo che ogni impegno politico, per essere autentico e coerente, debba poggiare su un principio fondamentale: la possibilità di rappresentare, in modo pieno ed efficace, la comunità da cui si proviene e alla quale si intende dare voce. Quando questa agibilità, per motivi organizzativi, per dinamiche interne o semplicemente per una diversa visione strategica, fa fatica a esprimersi, è doveroso interrogarsi sul proprio ruolo”.