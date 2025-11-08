Elisabetta Franchi dal processo per stalking alla diffamazione, posizione si aggrava dopo le stories social

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La posizione di Elisabetta Franchi si aggrava. Oltre allo stalking, si aggiunge un nuovo episodio contestato alla stilista, accusata ora anche di diffamazione e minaccia. A spingere il pm ad aver rivisto e corretto i capi d’imputazione sono state due foto postate sui social dopo l’ultima udienza. La Franchi dunque deve difendersi dalle accuse di aver diffamato e minacciato l’ex consulente, vittima delle sue persecuzioni.

Le stories social di Elisabetta Franchi

Quali sono le foto e le stories pubblicate su Instagram da Elisabetta Franchi che hanno aggravato la sua posizione?

Si tratta di due foto: nella prima c’è una bottiglia di champagne e la scritta “A volte si brinda in silenzio. Oggi la giustizia ha parlato, e io brindo a me. Quando lo farò, lo farò con un comunicato ufficiale. Ma oggi è una grande vittoria”.

IPA

Nel secondo scatto, invece, si vede la stilista fare il dito medio e la didascalia recita: “Il gesto parla da solo. Oggi ho vinto, ma ve ne parlerò presto”.

L’accusa di stalking

Le foto sono state postate dopo l’udienza in cui il giudice aveva invitato la procura a “riqualificare il reato”, magari in diffamazione semplice, dopo una prima richiesta di rinvio a giudizio il reato di stalking.

Elisabetta Franchi, infatti, è stata accusata di aver screditato pubblicamente e privatamente una sua ex amica nonché consulente finanziaria. Tutto per un presunto flirt tra la donna, ex amica e consulente della stilista, e Alan Scarpellini, allora fidanzato di Elisabetta Franchi.

Esultanza social costata cara

E il fatto che fosse stato chiesto alla procura di valutare la riqualificazione del reato aveva fatto esultare troppo, e troppo presto l’imprenditrice, che pubblicò quei festeggiamenti tra champagne e dito medio.

Esultanza costata cara, visto che non solo l’accusa di stalking rimane, ma a questa si è aggiunta, proprio in conseguenza di quelle foto, l’accusa di diffamazione e minaccia.

Dopo l’udienza del 22 ottobre, insomma, la Franchi aveva fatto quei post affermando di aver vinto e di poter brindare, prospettando un comunicato sulla vicenda.

Le nuove accuse: diffamazione e minaccia

Ci ha pensato allora la parte civile a segnalare alla procura l’attività social che avrebbe rinfocolato l’odio e la persecuzione contro la vittima.

Anche per la procura, infatti, così facendo l’imputata aveva reiterato la condotta di “shitstorm” che era già stata contestata, cioè comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’altra donna, con cui in passato aveva avuto una relazione di amicizia.

Oltre allo stalking, quindi, la procura ha contestato anche comportamenti con cui Elisabetta Franchi avrebbe offeso la reputazione dell’ex consulente, minacciandola di danni ingiusti, persino dopo che il giudice aveva prospettato che nelle condotte precedenti potessero essere ravvisati i reati di diffamazione aggravata e minacce. Un’esultanza social precoce e che è costata alla stilista una situazione aggravata.