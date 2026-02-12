Elisabetta Gualmini lascia il Pd e passa con Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew Eu

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elisabetta Gualmini è uscita dal Pd. L’annuncio è accompagnato dalla motivazione, che dice essere molto sofferta ma convinta. In contrasto con la linea di Elly Schlein, non ha nascosto di non approvare alcune comunicazioni, come quelle relative al referendum Giustizia. Ad accogliere Gualmini potrebbe essere Azione, di Carlo Calenda. Non è la prima figura che lascia il Partito Democratico e più in generale è un periodo di grandi spostamenti, come quelli dopo l’addio di Vannacci alla Lega.

Elisabetta Gualmini lascia il Pd

Elisabetta Gualmini è in uscita dal Partito Democratico. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma sembra ormai certo. La stessa Gualmini ha detto che è stata una decisione molto sofferta, ma anche convinta.

L’ultima goccia a far traboccare il vaso sarebbe stata la comunicazione in merito al referendum Giustizia, in particolare la strategia sui social del partito. Prima l’adunata con i saluti romani dei “sì”, per lasciar intendere che chi vota sì sia fascista, e poi l’episodio del curling.

ANSA

Tra le varie opzioni per Gualmini ci sono la permanenza come indipendente nel gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), lo stesso del Partito Democratico, o un approdo verso i liberali di Renew. L’opzione più dibattuta è quella del passaggio ad Azione, di Carlo Calenda. In un’intervista lo stesso Calenda l’ha citata fra gli esponenti del Partito Democratico invitati a formare con Azione un centro liberale in Italia.

Che cos’è Renew Eu

Mentre gli spostamenti nei partiti italiani sono più conosciuti, per gli europarlamentari spesso si vanno a perdere quelli che sono i gruppi e le coalizioni. Renew Europe è uno di questi: un gruppo politico centrista di orientamento liberale presente al Parlamento europeo.

È il terzo gruppo per grandezza al Parlamento europeo e per questo è una forza politica fondamentale per le coalizioni.

Si apprende dai loro siti informativi che l’obiettivo è quello di un’Europa più pratica e vicina ai cittadini, che si focalizza su temi come la digitalizzazione, la protezione dei diritti civili, la libera circolazione e lo sviluppo economico.

Spostamenti tra i partiti

Nelle ultime settimane si stanno delineando una serie di importanti spostamenti. L’evento più eclatante è sicuramente l’addio di Vannacci alla Lega di Matteo Salvini. A “Futuro Nazionale” sono già approdati alcuni nomi, come Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo.

Così come in casa PD ci sono dei movimenti. Oltre a Gualmini, ci sarebbe quello di Graziano Delrio. Si sta delineando un progetto centrista che potrebbe riunire personaggi come Romano Prodi, Giuseppe Sala, Paolo Ciani e altri.