Elisabetta Pellegrini indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi, Salvini difende suo braccio destro ai Trasporti

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La dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Elisabetta Pellegrini sarebbe indagata nell’inchiesta sugli appalti di alcune opere realizzate per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Pellegrini è considerata molto vicina al ministro Salvini, che ha difeso il suo operato sottolineando il successo della manifestazione.

Elisabetta Pellegrini indagata per le Olimpiadi di Milano Cortina

Elisabetta Pellegrini, Coordinatrice della Struttura tecnica di missione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarebbe indagata dalla procura di Belluno nell’inchiesta che riguarda la regolarità di alcuni appalti per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. La procura stessa, a domanda diretta dell’agenzia di stampa Ansa, non ha smentito questa ricostruzione.

ANSA

L’inchiesta riguarderebbe in particolare la costruzione della cabinovia Socrapes, per cui sarebbe indagato anche il commissario straordinario alle opere Fabio Massimo Saldini.

Salvini difende Pellegrini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso la dirigente del suo ministero, dichiarando: “Le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra”.

“Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, per il momento possiamo ricordare che i Giochi sono stati una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi” ha poi proseguito, in una nota, il vicepremier.

Nella giornata di ieri la procura avrebbe ordinato il sequestro dei computer e del telefono cellulare di Pellegrini.

La carriera di Elisabetta Pellegrini

Elisabetta Pellegrini è laureata in ingegneria civile a Padova e ha alle spalle una lunga carriera da funzionario pubblico. Ha lavorato per il Comune di Villafranca e poi per la Provincia di Verona, sempre nell’ambito delle infrastrutture, arrivando al ruolo di dirigente.

Nel 2017 è passata alla Regione Veneto, dove è stata direttore di struttura del progetto della Pedemontana veneta, una strada a scorrimento veloce che dovrebbe collegare diversi comuni a nord di Vicenza, Cittadella e Treviso.

È poi passata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2022, quando a capo del dicastero è arrivato Matteo Salvini.