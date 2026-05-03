Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e suona la carica per le elezioni cavalcando i sondaggi: "Ha fallito"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Elly Schlein va all’attacco di Giorgia Meloni e tira la volata verso il traguardo delle politiche. Mentre la presidente del Consiglio celebra il raggiungimento del secondo posto tra i governi più longevi della Repubblica, la segretaria del Pd le lancia il guanto di sfida cavalcando i sondaggi che registrerebbero il sorpasso del campo largo sul governo nelle intenzioni di voto.

L’attacco a Giorgia Meloni

In un’intervista a Repubblica, Schlein ha stroncato il post pubblicato sui social da Meloni, con cui la premier ha rivendicato i risultati della legislatura e del traguardo di secondo governo più longevo nella storia dell’Italia repubblicana.

“Non capisco cosa ci sia da festeggiare – è la stoccata della segretaria Pd – Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi tre anni e mezzo: calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d’Europa, stipendi tra i più bassi e liste d’attesa infinite in sanità”.

Elly Schlein sul governo: “Ha fallito”

Dalle colonne del quotidiano, Schlein ha sminuito la stabilità dell’Italia celebrata da Giorgia Meloni, evidenziando come le risorse del Pnrr non siano state sfruttate a sufficienza per rilanciare l’economia.

“Hanno sprecato un’occasione storica perché la stabilità di cui lei ha potuto beneficiare deriva dalle nostre divisioni nel 2022. Per fortuna quella stagione è finita – ha affermato – loro hanno sbagliato tutto e noi siamo in campo con un’alleanza unita e competitiva: quando vinceremo le elezioni, non faremo lo stesso errore. Questo governo ha ereditato il più grande piano di investimenti comuni, 200 miliardi, ma lascia l’Italia penultima in Europa per crescita. La stabilità se diventa immobilismo non fa bene al Paese”.

Secondo la numero uno del Partito democratico, infatti, “la loro politica economica ha fallito“, sottolineando come “l’austerità non è bastata a farci uscire dalla procedura di infrazione”.

Il sorpasso nei sondaggi

Commentando il sorpasso fatto segnare dal campo largo sulla destra in alcuni sondaggi, Schlein ha poi ribadito come sia pronta la ricetta con le proposte da presentare insieme agli alleati alle elezioni amministrative di maggio e in vista delle politiche del 2027.

“L’alleanza progressista c’è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni, insieme si è presentata e ha vinto in tante città e regioni. Riusciremo a costruire un’alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani” ha affermato.

Dal palco di Imola, in occasione di un evento in sostegno del candidato sindaco al comune del Bolognese, Marco Panieri, Schlein ha rivendicato di aver trovato nel corso della campagna elettorale “un sacco di comuni dove la destra è divisa e invece il nostro campo progressista è unito, è coeso, attorno a valori comuni”.

“Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione, che è in campo è competitiva ed è unita, molto più della destra nonostante quello che raccontano” ha dichiarato la segretaria Pd.