Elly Schlein attacca Trump e Meloni dopo la sconfitta di Orban alle elezioni in Ungheria: "Ha vinto l'Europa"

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La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a seguito della sconfitta di Viktor Orban alle elezioni parlamentari in Ungheria. Trump ha sostenuto Orban mandando il vicepresidente Vance a sostenere la sua campagna elettorale, mentre Meloni in passato è stata alleata del primo ministro ungherese anche al Parlamento europeo.

Schlein attacca Meloni dopo la sconfitta di Orban

Durante la puntata del 12 aprile della trasmissione In Onda di La7, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato Giorgia Meloni e Donald Trump per la sconfitta di Viktor Orban alle elezioni in Ungheria.

“Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d’Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini”, ha dichiarato Schlein.

ANSA

Il vicepremier Matteo Salvini aveva sostenuto di persona la campagna elettorale di Orban, volando in Ungheria il giorno dopo la sconfitta del “Sì” al referendum costituzionale sulla giustizia.

Le elezioni in Ungheria

Viktor Orban ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni in Ungheria poche ore dopo la chiusura dei seggi, a causa dei risultati evidenti che emergevano già a metà scrutinio.

A vincere è stato Peter Magyar, che con il partito Tisza ha unito le opposizioni a Orban. Le proiezioni lo danno a più di due terzi dei seggi in Parlamento, abbastanza per cambiare la costituzione.

A differenza di Orban, vicino a Putin e a Trump e avverso all’Ue, Magyar è europeista e ha dichiarato di voler smantellare il sistema di norme che aveva indebolito la democrazia ungherese negli ultimi anni.

Anche Zelensky esulta per la vittoria di Magyar

A esultare per la sconfitta di Orban alle elezioni in Ungheria sono stati anche molti leader europei, dal presidente francese Macron al cancelliere tedesco Merz.

Tra le congratulazioni più sentite ci sono state quelle del presidente ucraino Zelensky, che ha augurato buon lavoro a Magyar e si è auspicato una maggiore collaborazione tra i due Paesi.

Orban si è opposto negli anni a ogni forma di aiuto dell’Ue verso l’Ucraina ed è arrivato, nelle scorse settimane, a sequestrare un carico di oro diretto alla banca centrale di Kiev che passava dall’Ungheria.