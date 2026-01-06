Elly Schlein come la Befana in un post del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, sui social scoppia la polemica

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, celebra l’Epifania pubblicando un post sulla sua bacheca Facebook. Il post è tutt’altro che celebrativo: il primo cittadino, infatti, ha caricato un fotomontaggio della tradizionale Befana con il volto di Elly Schlein. “Tanti auguri Befana”, ha aggiunto Dipiazza. Tanti i commenti di protesta sotto il suo post: “Elegante commento per una istituzione”, scrive qualcuno. Qualcun altro scrive: “Si ricordi che lei è un sindaco”.

Elly Schlein come la Befana secondo il sindaco di Trieste

Alle 13:06 di martedì 6 gennaio, giorno in cui ricorre l’Epifania, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza partecipa alla celebrazione in un modo singolare.

Il primo cittadino sceglie lo sbeffeggio e pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein con il corpo da Befana.

“Tanti auguri Befana”, aggiunge Roberto Dipiazza nella didascalia. Il suo post ha scatenato non poche polemiche, tra utenti che cercano di ricordargli il suo ruolo istituzionale e altri che parlano di “cattivo gusto“.

Per il momento la diretta interessata, segretaria del Partito Democratico, non ha ancora rilasciato commenti.

Il commento di Enrico Mentana

Come anticipato, il post di Roberto Dipiazza ha scatenato polemiche. Tra i commenti qualcuno scrive: “Ricordati che sei un sindaco“, qualcun altro aggiunge: “Ti voglio bene, questa la trovo di cattivo gusto però”.

Non manca chi tenta di correggere il tiro con la formula: “Ironia, questa sconosciuta”, ma c’è anche chi aggiunge che ci sarebbero “mille modi migliori” per dissentire da un partito, ma in questo modo “si porge il fianco per attacchi”.

Ancora, scrivono: “Elegante commento per un’istituzione”. La denuncia social arriva anche da Enrico Mentana, che sui suoi canali scrive: “Ma come può permettersi il sindaco di una città gloriosa e importante di postare i suoi auguri dando il volto della leader di un partito suo avversario alla Befana?”.

Chi è Roberto Dipiazza

Roberto Dipiazza, classe 1953, è l’attuale sindaco di Trieste in quota Forza Italia, carica che ricopre per la quarta volta dopo i mandati 2001-2011 e l’elezione del 2016.

Si affaccia alla politica nel 1996 con l’elezione a sindaco di Muggia per il centro-destra. Dopo il secondo mandato consecutivo come primo cittadino di Trieste viene eletto consigliere comunale nel 2011 e consigliere regionale nel 2013 con Autonomia Responsabile.

Dopo una parentesi nel Nuovo Centrodestra e una candidatura non eletta alle Europee 2014, rientra in Forza Italia. Nel 2016 torna a guidare il capoluogo giuliano. Nel 2022, durante le elezioni per il Presidente della Repubblica, ha ricevuto quattro voti.