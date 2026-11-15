Elly Schlein favorevole a una tassa per i super ricchi e attaca la premier Meloni, che “tassa il ceto medio"

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La patrimoniale torna al centro del dibattito politico. A rilanciare il tema è Elly Schlein, che si è detta favorevole a una tassa sui super ricchi, sottolineando la necessità di rendere più equo il sistema fiscale italiano che, sotto il governo Meloni, sarebbe finito per penalizzare il ceto medio. Una posizione che la segretaria del PD ha ribadito intervenendo a L’Italia di Domani.

Elly Schlein vuole tassare i super ricchi

“Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, si può fare anche a livello nazionale”. Lo ha dichiarato Elly Schlein all’evento L’Italia di Domani, organnizato dall’omonimo quotidiano. La leader dem ha sottolineato come la Costituzione offra un riferimento chiaro per una revisione complessiva del sistema tributario.

Nel suo ragionamento Schlein ha richiamato anche la cosiddetta exit tax, introdotta nella manovra e riferita ai redditi superiori agli 800mila euro, indicandola come un argomento che la stessa maggioranza ha portato nel dibattito sulla tassazione delle grandi ricchezze.

ANSA

L’attacco a Giorgia Meloni

La proposta di Schlein arriva in diretto contrasto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Noi non alzeremo le tasse al ceto medio, lo ha fatto lei. Noi stiamo parlando di multimilionari”.

“Le tasse si pagano dove fai i profitti. – ha concluso – Noi siamo gli unici che si battono perché non ci siano lavoratrici e lavoratori di serie B o di serie A”.

Più prudente la posizione di Giuseppe Conte

Ospite dello stesso evento, il presidente del Movimento 5 Stelle ha precisato che il suo no alla patrimoniale non equivale a un’opposizione a qualsiasi forma di tassazione dei super ricchi. “Tassiamo la speculazione finanziaria”, è il suo invito alle forze della coalizione.

A spingere per un intervento più deciso sono soprattutto Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Per il primo, una tassa sulle grandissime ricchezze rappresenta una necessità e deve trovare spazio nel programma della coalizione. Bonelli, invece, propone un contributo di solidarietà sui patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro, anche per finanziare misure a sostegno dei redditi più bassi.

“Il reddito di cittadinanza credo sia un atto di giustizia sociale, dobbiamo però ragionare dove prendiamo le risorse. Anche perché non possiamo chiedere i soldi sempre ai soliti, sanità, scuole, ricerca. Quindi penso che tassare i grandi patrimoni sia una proposta equilibrata” sono le parole di Bonelli.