Elly Schlein incalza Giorgia Meloni: “Vada a fare la spesa”. Sfida in diretta tra Atreju e il convegno del Pd

Nelle stesse ore in cui Giorgia Meloni è acclamata ad Atreju, Elly Schlein sale sul palco dell’Auditorium Antonianum. Rifiutato l’invito alla festa di Fratelli d’Italia, la leader dell’opposizione non rinuncia al convegno del Pd a Roma e, dal palco, risponde agli attacchi della premier. “Lei festeggia ma intanto il frigo degli italiani è vuoto” sono le parole della segretaria dem.

La denuncia di Schlein: “Gli italiani con il frigo vuoto”

Sono durissime le parole di Elly Schlein sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni.

La segretaria dem denuncia una pressione fiscale al 42,7%, “mai stata così alta negli ultimi 10 anni dal 2015”.

Critica la premier che festeggia il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco: “Magari si dovrebbe occupare del fatto che il frigo degli italiani è vuoto”.

Dal palco del convegno del Partito Democratico a Roma, Schlein lamenta la sempre minore capacità di spesa delle famiglie italiane.

“Da quanto tempo non le capita di andare a fare la spesa?” chiede a Meloni a distanza. Concludendo:

Esca da Palazzo Chigi e faccia un giro in qualsiasi alimentari di quartiere perché mentre voi ripetete che va tutto bene, anzi non è mai andato meglio, davanti a questi scaffali le famiglie sono costrette a scegliere e non più tra le cose superflue ma tra le cose necessarie.

La stoccata di Meloni da Atreju

Se Elly Schlein si lancia in questo discorso a distanza con la rivale numero uno, è per rispondere alle sue frecciate.

Dal palco di Atreju, Giorgia Meloni ha infatti criticato la leader dei dem, rifiutatasi di prendere parte alla festa di FdI.

“Voglio ringraziare anche Elly Schlein, – ha esordito la premier – che con il suo nannimorettiano ‘mi si nota di più se vengo o sto in disparte o se non vengo per niente’ ha comunque fatto parlare di noi”.

Meloni aggiunge: “La cosa divertente è che il presunto campo largo l’abbiamo riunito noi e quella che dovrebbe federarli è l’unica che non si è presentata”.

L’alleanza c’è o non c’è?

“Noi non siamo alleati con nessuno” ha dichiarato Giuseppe Conte da Atreju (lui, come Renzi e Bonelli ha accettato l’invito di FdI).

Schlein sorvola sulle parole del leader M5S e ribadisce che “è nei fatti che germoglia l’elaborazione di un programma comune, senza rinunciare alle proprie identità”.

Riferendosi alla coalizione tra Pd, M5S e Avs alle regionali, afferma che “uniti nella diversità abbiamo indicato al paese una strada possibile”.

Infine, accoglie nella maggioranza interna Energia Popolare, l’area che fa riferimento a Stefano Bonaccini, accanto a lei sul palco di Roma.