Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Elly Schlein, come milioni di gamer di tutto il mondo, nella serata del 18 novembre era in trepidante attesa che fosse reso disponibile GTA 6, acronimo di Grand Theft Auto, uno dei videogame più amati a livello globale. Lei stessa, attraverso una storia Instagram pubblicata intorno alle 22.40, si è mostrata davanti allo schermo, in casa sua, con il videogioco pronto a partire. Nel frattempo, però, alla Camera, dove la segretaria del Pd è stata eletta deputata, si svolgeva la seduta per l’esame del decreto Ambiente.

Elly Schlein gioca a GTA 6 mentre alla Camera si discute del decreto Ambiente

La seduta dell’Aula della Camera per l’esame del decreto Ambiente, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche, è andata avanti per tutta la serata del 18 novembre, terminando, come riporta il resoconto stenografico, alle 23.40, circa un’ora dopo la storia pubblicata da Schlein davanti alla tv di casa.

Un dettaglio che inizialmente è sfuggito a molti. Il Pd, cercando di sfruttare l’uscita di GTA, ha anche pubblicato un post per evidenziare le proprie proposte. “Trucchi di GTA VI che la destra non vuole che tu sappia”, hanno scritto i dem parlando di sanità, lavoro, energia e trasporti. “Su GTA sono trucchi, nella realtà l’anno prossimo li sblocchi con il voto”, conclude il post.

ANSA

Libero Quotidiano ha evidenziato che “alle 22.48 si stava discutendo l’esame dei provvedimenti all’ordine del giorno, tra cui il decreto sulle istruttorie ambientali e la gestione climatica”. “Due temi molto cari alla sinistra e proprio alla Schlein”, ha sottolineato il quotidiano.

Elly Schlein e la passione per i videogiochi: “Sono una gamer”

“Io sono una gamer. Sono una nerd degli anni Novanta″, aveva dichiarato Schlein nel 2024. “Sono cresciuta negli anni 90, c’è un’affezione per tutte le saghe Nintendo da Mario Kart a Zelda e adesso con Switch, però con Playstation mi son fatta tutti gli Assassin’s Creed”, aveva aggiunto la leader del Pd.

GTA 6 destinato a segnare la storia dell’industria videoludica

Il sesto capitolo di GTA è già stato definito da alcuni appassionati il miglior videogioco di sempre. Prima ancora di essere disponibile, avrebbe infatti generato 1,65 miliardi di dollari attraverso i preordini, con oltre 17 milioni di copie prenotate. Numeri da record e destinati a segnare la storia dell’industria videoludica. Le previsioni degli analisti indicano un possibile fatturato superiore ai 3 miliardi di dollari entro la fine del 2026.