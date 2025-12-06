Elodie a Propaganda Live e il cellulare del giornalista buttato a terra: "Mi sono innervosita per 3 motivi"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La scena era stata ripresa da diverse angolazioni e aveva fatto il giro del web: Elodie, durante un concerto a Messina, aveva fatto cadere il telefono dalle mani di un uomo, un fotografo, che la filmava da molto vicino, sotto al palco. Un gesto di rabbia, verso un professionista, visto quanto si era potuto avvicinare e visto che era in un’area riservata, che aveva suscitato ampio dibattito sui social. La cantante ha voluto spiegare i motivi del suo gesto: “Mi sono innervosita e gli ho buttato il telefono per terra, con molta sincerità”.

Elodie è stata ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, su La7. E tra i tanti argomenti affrontati c’è stato anche quello del telefono.

In quell’occasione Elodie si stava esibendo sul palco di Messina e lo show prevedeva, a un certo punto, un ballo all’interno di una vasca piena d’acqua. E proprio davanti a quella vasca c’era un’area riservata ai fotografi.

La stessa Elodie ha spiegato tutto: “Davanti c’è un’area riservata ai fotografi quindi con dei macchinari da professionista, quindi con la macchina fotografica, dietro le transenne c’è chi viene a guardare lo show, quindi col telefono in mano, che ci sta”.

Elodie: “Mi sono innervosita per tre motivi”

La cantante ha poi raccontato l’accaduto e il motivo del suo gesto: “Se tu vieni davanti a me, a un centimetro di distanza, col telefono e col flash, io comunque sto lavorando, intanto mi togli la concentrazione“.

Poi Elodie ha aggiunto: “Secondo la distanza, un minimo, comunque anche io sono fatta di carne”, ha detto, spiegando il fastidio per l’eccessiva vicinanza dell’uomo che si era messo a filmarla durante l’esibizione puntandole addosso il telefono da pochi centimetri.

E poi l’ultimo punto: “E terzo ti prendi la macchinetta fotografica, non è che ti metti a fare le riprese con il telefonino e quindi mi sono innervosita e gliel’ho buttato per terra, con molta sincerità”.

Elodie e i telefoni: “Torniamo agli abbracci”

Elodie dunque ha spiegato che la presenza di una persona così vicina durante lo spettacolo, quindi durante il suo lavoro, può togliere concentrazione, è sgradevole visto che siamo tutti fatti di carne e, infine, se quell’uomo era un fotografo avrebbe dovuto usare la sua attrezzatura professionale e non il cellulare.

Qualcuno aveva scritto sui social che Elodie avrebbe dovuto scusarsi con l’uomo (chissà se nel frattempo qualcuno ha pensato anche che il professionista avrebbe potuto scusarsi). Cosa che la cantante non ha fatto, spiegando chiaramente il motivo del gesto.

Inoltre, sempre sui socia, Elodie aveva già commentato l’aspetto relativo al fastidio per le riprese da distanza minima: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c***“, aveva detto in precedenza.

Elodie e i tempi in discoteca

Con ironia ma anche con un po’ di tristezza, a Propaganda Live la cantante ha ricordato anche i tempi in cui lavorava in discoteca come cubista.

“L’episodio del telefono mi ha ricordato i miei vecchi tempi in discoteca”, ha detto, raccontato un episodio simile vissuto anni fa: “Una volta c’era un ragazzo che mi faceva queste riprese dal basso verso l’alto insistentemente”.

“A un certo punto ho preso la mira, mi sono alzata, io ho proprio fatto così, ho dato un calcetto al telefono ed è andato a finire al centro della pista. Mi ha ricordato quei momenti e quindi mi ha strappato un sorriso questo episodio. Eh mo mi vendico”, ha concluso sorridendo.