Elodie e la polemica per il cellulare strappato al concerto di Messina, "mettetevi il telefono nel c***o"

Durante il recente concerto di Messina, Elodie ha strappato di mano il cellulare a un uomo che la riprendeva da vicino, suscitando discussione. Dopo le polemiche, la cantante ha commentato il fatto in modo “colorito” su Instagram, condannando l’invadenza di chi “punta il telefono in faccia senza salutare”.

Le polemiche al concerto di Messina

A suscitare l’acceso dibattito era stato il gesto di Elodie durante il concerto a Messina. Richiamando l’attenzione di un uomo che la stava riprendendo da sotto palco con il cellulare, la cantante si è sporta e gli ha strappato il telefono di mano, interrompendo la registrazione.

Nelle ore successive, il fatto ha diviso l’opinione pubblica. Da un lato, alcuni hanno espresso comprensione per la frustrazione di chi, celebre e costantemente sotto i riflettori, si sente invaso nella propria privacy e nel proprio spazio personale.

Un momento del concerto di Elodie a Messina

Dall’altro, c’è chi ritiene il gesto esagerato: soprattutto perché, stando alle ricostruzioni successive, è emerso che l’uomo in questione era un fotoreporter accreditato per coprire l’evento. La conferma di questo dettaglio, tutt’altro che irrilevante, ha ulteriormente acuito il dibattito.

Elodie e il cellulare, la replica su Instagram

In assenza di comunicazioni ufficiali, l’unico commento riconducibile alla vicenda è apparso tramite una storia condivisa da Elodie su Instagram, piattaforma che usa abitualmente per interagire con chi la segue.

Nel messaggio pubblicato, composto da testo bianco su sfondo nero, non viene menzionato l’episodio del concerto, ma si affronta in maniera più ampia il tema dell’uso dei telefoni come strumenti di registrazione senza alcun preavviso.

“Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda” ha scritto la cantante. “Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c*lo!”.

L’espressione provocatoria invita a ridurre tali atteggiamenti, richiamando la necessità di relazioni meno intrusive. La lettura prevalente è che l’impulsività del momento abbia influito nella gestione dell’interazione con l’uomo che la stava riprendendo, e abbia portato al gesto che ha generato così tante reazioni.

La polemica a Sanremo 2025

Elodie è tornata così ad avere un’incomprensione con un professionista della comunicazione, dopo quanto accaduto a margine di Sanremo 2025. Durante il suo intervento nella puntata di “Domenica In” in coda alla kermesse, la cantante aveva risposto in maniera piccata al giornalista Davide Maggio sul cosiddetto “Elodie-gate”.

Smentendo le voci su un diverbio con Tony Effe e sul presunto “strappo del vestito”, Elodie aveva poi attaccato i giornalisti per il mancato sostegno alla collega Giorgia, giudicando il sesto posto in classifica “irrispettoso per la sua carriera”.