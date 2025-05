Elodie e la rivelazione sul suo vero cognome, perché non è Di Patrizi e cosa c'entra la legge sul divorzio

La cantante Elodie ha fatto una rivelazione che ha lasciato un po’ spiazzati i fan: il suo cognome non è Di Patrizi. Tutto risale all’epoca in cui è vissuta la nonna, una “fuorilegge” perché aveva lasciato il marito ma la legge sul divorzio non c’era ancora. Per questo motivo il papà dell’artista non ha ricevuto il cognome del suo vero padre ma del primo marito della madre.

La rivelazione di Elodie sul suo cognome

Elodie ha raccontato la storia del suo cognome durante un’intervista rilasciata a R101.

“Mio papà ha scoperto il suo vero cognome al liceo“, ha detto la cantante spiegando che la nonna era sposata “con questo signore che si chiamava Enzo Di Patrizi“.

I due si sono però lasciati e quindi la nonna è diventata una cosiddetta “fuorilegge” perché all’epoca non si poteva divorziare.

“Si sposa con mio nonno, Angelo Canini – ha spiegato chiarendo – cioè non si sposa, si accoppiano. Nasce mio papà ma” non essendoci una legge che permettesse il divorzio “ha dovuto dare il cognome dell’ex marito“.

La scoperta del vero cognome del padre di Elodie

Elodie è poi entrata ancora più nel dettaglio della storia raccontando che la nonna e il nonno, non si sa per quale motivo, non hanno mai detto al padre la verità sul suo cognome.

“Mio papà era convinto, fino al liceo, di chiamarsi Roberto Canini“, ha detto precisando che anche il suo cognome, in teoria, è Canini e non Di Patrizi.

Cosa preferisce Elodie tra Canini e Di Patrizi?

Alla fine del racconto, è stato fatto presente a Elodie che lei ha comunque lasciato il cognome Di Patrizi.

La cantante ha quindi chiosato: “Ma certo, ma chi se ne frega”.