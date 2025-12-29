Elon Musk attacca il sindaco di New York Mamdani per la nomina di Lillian Bonsignore, "moriranno persone"
Elon Musk si è scagliato contro il sindaco di New York, Zohran Mamdani, per aver nominato Lilian Bonsignore come capo dei vigili del Fuoco della città
Lite mediatica tra Elon Musk e Zohran Mamdani. A pochi giorni dall’insediamento ufficiale del nuovo sindaco di New York, il miliardario sudafricano ha attaccato il primo cittadino per aver nominato, alla guida dei vigili del fuoco della Grande Mela, Lillian Bonsignore, che è stata responsabile dei servizi medici di emergenza del corpo dei pompieri. “Moriranno persone”, è l’accusa del patron di Tesla.
Elon Musk contro Mamdani
“Moriranno persone per questo, l’esperienza sul campo conta quando ci sono vite in gioco”, ha scritto Elon Musk, ex consigliere di Donald Trump alla Casa Bianca, riferendosi alla nomina di Lillian Bonsignore come capo dei vigili del Fuoco di New York.
Secondo il magnate, la donna avrebbe poca esperienza per ricoprire il ruolo che le è stato affidato.
Il magnate sudafricano Elon Musk
Immediata è arrivata la replica di Mamdani su X: “L’esperienza infatti conta, per questo ho nominato la persona che da oltre 30 anni lavora per gli Emergency Medical Services, che gestiscono almeno il 70% delle chiamate che arrivano per i vigili del fuoco?”.