Elon Musk attacca il sindaco di New York Mamdani per la nomina di Lillian Bonsignore, "moriranno persone"

Lite mediatica tra Elon Musk e Zohran Mamdani. A pochi giorni dall’insediamento ufficiale del nuovo sindaco di New York, il miliardario sudafricano ha attaccato il primo cittadino per aver nominato, alla guida dei vigili del fuoco della Grande Mela, Lillian Bonsignore, che è stata responsabile dei servizi medici di emergenza del corpo dei pompieri. “Moriranno persone”, è l’accusa del patron di Tesla.

Elon Musk contro Mamdani

“Moriranno persone per questo, l’esperienza sul campo conta quando ci sono vite in gioco”, ha scritto Elon Musk, ex consigliere di Donald Trump alla Casa Bianca, riferendosi alla nomina di Lillian Bonsignore come capo dei vigili del Fuoco di New York.

Secondo il magnate, la donna avrebbe poca esperienza per ricoprire il ruolo che le è stato affidato.

Immediata è arrivata la replica di Mamdani su X: “L’esperienza infatti conta, per questo ho nominato la persona che da oltre 30 anni lavora per gli Emergency Medical Services, che gestiscono almeno il 70% delle chiamate che arrivano per i vigili del fuoco?”.

Chi è Lillian Bonsignore

Lillian Bonsignore è la seconda donna, e la prima gay, nominata alla guida dei pompieri newyorkesi. Come sottolineato su X dal sindaco della città, è stata responsabile dei servizi medici di emergenza del corpo dei pompieri.

Il 23 dicembre, al momento della nomina, Bonsignore ha detto che anche se non ha mai servito come vigile del fuoco “conosco il lavoro, so di cosa hanno bisogno e posso tradurre questo in un’amministrazione disposta all’ascolto”.

Inoltre ha detto che si batterà per ottenere la parità salariale tra vigili del fuoco e addetti ai servizi di emergenza che svolgono un lavoro “senza il quale la gente letteralmente non sopravvive”.

Lo scontro tra Maga e repubblicani

La nomina di Bonsignore è destinata a diventare motivo di scontro tra Maga e repubblicani.

A sostenere la tesi di Musk è anche il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz che ha commentato con sarcasmo: “grande idea, a meno che non ci sia un incendio”.

Favorevole alla nomina è invece John Macari, podcaster e veterano della polizia di New York che, rilanciando il tweet su X di Mamdani ha sottolineato come Lillian abbia “30 anni di esperienza con i medici di emergenza e la stragrande maggioranza delle chiamate riguarda loro”.

Intanto alcuni sospettano che a non piacere a Musk sia la scelta di nominare una persona dichiaratamente lesbica, così come la base Maga e omofoba si è schierata contro una nomina considerata “woke”, troppo “radicale” e “inclusiva”.