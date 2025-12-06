Elon Musk attacca l'Unione europea dopo la multa a X "Andrebbe sciolta, sovranità agli Stati"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il miliardario sudafricano Elon Musk ha attaccato l’Unione europea con un post sul suo social network X, affermando che andrebbe sciolta. Proprio X ha appena ricevuto una multa da 120 milioni di euro da parte della Commissione Ue per aver messo a pagamento la “spunta blu”, in passato dedicata soltanto agli account di personalità pubbliche che verificavano la loro identità.

Elon Musk attacca l’Ue

Elon Musk, miliardario sudafricano naturalizzato statunitense, Ceo di Tesla e proprietario di X (già Twitter) e di Space X, ha duramente attaccato l’Unione europea con un post sul suo social network.

Musk ha chiesto lo scioglimento dell’Ue, affermando che la sovranità dovrebbe tornare agli Stati che ne fanno parte.

Il miliardario è da tempo tra i riferimenti dell’estrema destra internazionale, nonostante la sua carriera politica al fianco di Donald Trump si sia conclusa.

La ragione per cui Musk ha attaccato l’Ue proprio oggi, sabato 6 dicembre potrebbe però avere ragioni più contingenti della sua avversione per le istituzioni europee.

La multa a X

Ieri, venerdì 5 dicembre, la Commissione europea ha infatti annunciato di aver multato per 120 milioni di euro X, il social network di proprietà di Elon Musk.

X avrebbe violato il Dsa, una delle leggi europee create per garantire i diritti dei consumatori davanti alle grandi aziende del web.

In particolare, l’Ue contesta a X di aver messo a pagamento e a disposizione di chiunque la cosiddetta spunta blu, un simbolo che in passato era riservato alle personalità pubbliche che verificavano il proprio account.

I leader sovranisti fanno eco a Musk

Diversi leader dell’estrema destra europea hanno approfittato delle dichiarazioni di Elon Musk per attaccare l’Unione europea.

Già prima del post del Ceo di Tesla, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini aveva parlato di “censura europea”, e aveva definito il Dsa una “legge bavaglio”.

Agli attacchi si è unito anche il leader dell’estrema destra dei Paesi Bassi Geert Wilders, che ha dichiarato: “Nessuno vi ha eletto. Non rappresentate nessuno. Siete un’istituzione totalitaria e non sapete nemmeno scrivere le parole ‘libertà di parola’. Non dovremmo accettare la multa di X, ma abolire la Commissione europea“.

La Commissione europea viene eletta dal Parlamento europeo, a sua volta eletto a suffragio universale ogni cinque anni da tutti i cittadini dell’Ue.