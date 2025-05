Elon Musk crea una città in Texas, si chiama Starbase ed è abitata dai dipendenti di SpaceX. Cosa c'è dietro

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si è tirato fuori dalla politica solo per crearne una tutta sua. L’ultima trovata di Elon Musk è la creazione di una Musk City, la città che prende il nome di Starbase, si trova in Texas ed è abitata quasi soltanto dai dipendenti di SpaceX. All’ingresso si erge un busto d’oro del fondatore ed è l’azienda di Musk a stabilire le regole. Gli abitanti hanno votato affinché diventi un municipio autonomo.

Elon Musk crea la sua città

Non è andata come speravano. La presenza di Elon Musk alla Casa Bianca non ha che peggiorato il crollo di consensi del Presidente Usa.

Forse per questo, forse perché Musk è uno che si annoia in fretta e che ha sempre un nuovo progetto cui dedicarsi, l’imprenditore lascia il posto al Doge.

Fonte foto: ANSA La sede di SpaceX in Texas

Scaduti i 6 mesi dalla consegna, Musk uscirà dal Dipartimento per l’efficienza governativa statunitense dove l’aveva posto Donald Trump.

Si dedicherà a un’amministrazione personalissima. Il patron di X, Tesla e SpaceX ha deciso di creare la propria città, a lui dedicata e abitata dai suoi dipendenti.

Starbase, nuova sede di SpaceX

La sede di SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, diventerà una città a tutti gli effetti.

Prende il nome didascalico di Starbase e si colloca nel sud del Texas, non lontana dalla spiaggia di Boca Chica.

È la zona che, da anni, SpaceX utilizza per il lancio dei suoi razzi e dove il 3 maggio si è tenuto un referendum per la creazione di una nuova città.

Il risultato è stato uno schiacciante sì. A votare i 500 abitanti e poco più dell’area, secondo Bloomberg quasi tutti dipendenti di Musk.

Più della metà degli abitanti (260 circa) sono dipendenti SpaceX, gli altri sono i loro familiari.

L’unico candidato sindaco, dunque il già prescelto per guidare il neonato comune, è Bobby Peden, 36 anni, vicepresidente delle operazioni di lancio.

All’ingresso il busto d’oro di Musk

La creazione di un nuovo comune istituisce un governo locale con un sindaco e due commissari con poteri su pianificazione, tassazione e altre questioni locali.

L’impronta di Elon Musk, tuttavia, è evidente già da adesso. A iniziare dalle porte di Starbase, dove si trova un suo busto d’oro.

All’ingresso dei quartieri abitativi si legge “Elon Musk AKA Memelord”, il signore di meme si definisce l’ironico imprenditore.

Il ristorante di quartiere è dedicato ai soli dipendenti SpaceX, si chiama Astropub e l’insegna invita a “occupare Marte”.

La vanità non manca, ma quella di Musk è anche una scelta strategica: la creazione di un’amministrazione locale permetterà di approvare ordinanze senza il bisogno del consenso della Contea.