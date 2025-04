Elon Musk da Salvini, collegamento video al congresso della Lega: "Vedremo uccisioni di massa in Europa"

Lo voleva fortemente e alla fine l’ha avuto: ci teneva Matteo Salvini ad avere Elon Musk in videocollegamento al congresso della Lega a Firenze. L’uomo più ricco al mondo, nonché consigliere di Donald Trump, ha lanciato allarmi su un’escalation di attacchi terroristici in Europa dove ci saranno, sostiene, “uccisioni di massa”. E ha bastonato le sinistre sul tema dell’immigrazione.

Elon Musk e le uccisioni di massa in Europa

Per una volta, Salvini alle domande non ha risposto, ma le ha fatte lui: ad Elon Mask ha posto alcuni quesiti in merito a una serie di gravi questioni internazionali. E l’imprenditore, nel suo intervento di un quarto d’ora, non ha usato giri di parole.

“Vediamo un aumento enorme degli attacchi in Italia e in Europa. Attacchi terroristici. Alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa, dei massacri veri e propri, perché questa è la tendenza”, ha annunciato Musk lasciando di sasso la platea.

Fonte foto: ANSA

E ancora: “Gli attacchi con vittime si susseguono. Questo porterà a un vero massacro in Europa. Le vostre famiglie, i vostri figli e i vostri amici sono tutti a rischio. I numeri parlano chiaro”. Purtroppo sì, ha concordato Salvini.

I dazi Usa

Non poteva mancare una domanda in merito ai dazi al 20% (al 25% sulle auto), che minacciano di terremotare l’economia europea.

L’imprenditore-politico ha auspicato che gli Stati Uniti e l’Europa riescano a stringere una partnership più forte che in passato.

“Spero che ci sposteremo a una situazione di dazi zero in futuro con una zona di libero scambio tra l’Europa e il Nord America”, ha aggiunto specificando di aver dato suggerimenti a Trump in questo senso.

La guerra Russia-Ucraina

Musk ha ribadito la posizione pacifista degli Usa in merito al conflitto Russia-Ucraina, che nei fatti prevede la resa di Zelensky e la vittoria di Putin.

Durante il collegamento da Washington, Musk si è limitato a dire che “è arrivato il momento di fermarsi, questa macchina della guerra va fermata”.

Poi l’attacco al piano di riarmo varato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Non ho rispetto per chi incoraggia la guerra, per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro motivi. Secondo me questo è qualcosa di veramente malvagio”.

La posizione di Musk e quella di Salvini sono perfettamente sovrapponibili: “Spero che ti arrivi a Washington l’applauso della sala perché la pensiamo esattamente nella stessa maniera”.

Musk contro l’immigrazione di massa

Poi una stoccata alle sinistre, accusate di fomentare l’immigrazione: “L’immigrazione di massa alimentata dalle sinistre è una cosa folle. Se pensiamo che ci sono 8 miliardi di persone al mondo, una piccola parte di queste persone che si sposta può trasformare un Paese di 60 milioni di abitanti in qualcosa di diverso perché un Paese non è la sua geografia ma le persone che lo abitano”.