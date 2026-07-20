"Elon Musk dalla parte di Mario Roggero", l'imprenditore attacca giudice e pm su X: "Andrebbero condannati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere dopo la condanna definitiva per l’omicidio volontario di due rapinatori, valica i confini nazionali. Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, che su X ha detto la sua affermando che andrebbero condannati giudici e pm coinvolti nel caso. Un post che è stato rilanciato da Andrea Stroppa: “Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”.

Mario Roggero, Elon Musk attacca giudici e pm

C’è anche Elon Musk tra i sostenitori Mario Roggero, il gioielliere detenuto da venerdì nel carcere di Bollate dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due persone che stavano scappando dopo una rapina commessa nella sua attività.

L’uomo più ricco del mondo ha detto la sua sul caso su X, rispondendo a un post di un utente peruviano che ha ricordato il fatto di cronaca collegandolo al tema della legittima difesa e chiedendo un’opinione sulla vicenda.

ANSA

“È pazzesco! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso a meritarsi questa condanna”, ha risposto il proprietario del social network, oltre che di SpaceX e Tesla.

“Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”

Il commento di Elon Musk sul caso Roggero è stato poi rilanciato da Andrea Stroppa, che si presenta come referente del magnate americano in Italia.

“Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”, scrive Stroppa.

Le polemiche sul caso Roggero

Da diversi anni la vicenda di Mario Roggero è diventata uno dei casi simbolo dello scontro politico sul confine tra difesa personale e uso della forza.

La recente sentenza di condanna ha acceso il dibattito, tra la richiesta di grazia subito presentata e nuove proposte di legge.

Numerosi esponenti della maggioranza di destra e del governo hanno preso le difese del gioielliere, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ma non tutti: il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha detto che Roggero è “andato oltre la legittima difesa”, mentre è favorevole a un eventuale provvedimento di grazia.