Elon Musk dice che nel 2027 regalerà a "ogni bambino negli Usa" un'azione di SpaceX dopo la mossa di Anthropic

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il miliardario Elon Musk ha dichiarato che regalerà “a ogni bambino negli Stati Uniti” un’azione di SpaceX, società di lanci spaziali recentemente quotata in Borsa. Si tratterebbe di una spesa di più di 10 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato poche ore dopo quello di Anthropic, azienda di intelligenza artificiale che si è impegnata a donare il 5% del valore delle proprie azioni, dopo la quotazione in Borsa non ancora avvenuta, a un fondo “per il bene pubblico“.

Il regalo di Elon Musk

Non è molto chiaro quale sarebbe il piano di Elon Musk. Il miliardario sudafricano ha annunciato che nel 2027 darà un’azione si SpaceX a ogni “bambino” negli Stati Uniti, utilizzando il termine inglese “kid”, che in maniera colloquiale è utilizzato anche per i ragazzini.

Associated press ha ipotizzato che potesse riferirsi a tutti i minori di 18 anni. In questo caso, sarebbero 73 milioni di persone per una spesa totale di 10,66 miliardi di dollari al valore attuale delle azioni di SpaceX.

ANSA

È difficile, però, che le azioni mantengano il loro valore dopo questa operazione, visto che quelle in circolazione aumenteranno di molto di numero. Il titolo di SpaceX è stato inoltre molto volatile e non è chiaro quale potrebbe essere la sua traiettoria nei prossimi anni.

L’impegno di Anthropic

Quanto proposto da Anthropic, invece, è più strutturato nel suo funzionamento ma molto più nebuloso nei suoi obiettivi finali.

La società che sviluppa Claude, uno dei modelli di IA più avanzati al mondo, ha annunciato che, dopo la quotazione in Borsa, creerà un fondo a cui verranno assegnate il 5% delle azioni della società.

Queste risorse dovrebbero essere utilizzate per il “bene pubblico” e aumentare con la crescita del valore delle azioni dell’azienda. Non è chiaro, però, cosa il fondo dovrebbe fare con queste risorse.

Cosa c’è dietro a questa filantropia

Come Anthropic, anche SpaceX è un’azienda che utilizza e sviluppa intelligenza artificiale, da quando si è fusa con xAI, il progetto di Musk per sviluppare un LLM che non è riuscito a competere con quelli più avanzati.

In questo momento, queste aziende hanno un problema di immagine. L’IA è vista come una tecnologia costosa, poco affidabile, molto dannosa per l’ambiente e responsabile in parte dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle componenti elettroniche.

Con queste operazioni di filantropia, Anthropic e SpaceX stanno provando ottenere un’immagine migliore agli occhi del pubblico.