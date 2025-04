Elon Musk difende Marine Le Pen condannata in Francia, l'accusa alla sinistra che "incarcera i rivali"

Elon Musk ha difeso su X la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata in Francia per appropriazione indebita. “Quando la sinistra non può vincere al voto democratico abusa del sistema legale per incarcerare i suoi rivali”, ha scritto il miliardario, citando il caso Le Pen tra quelli di una presunta persecuzione globale dei populisti.

Elon Musk difende Marine Le Pen

Come riporta Ansa, il commento di Musk arriva dopo la condanna di Marine Le Pen da parte del tribunale di Parigi, che ha inflitto alla politica francese quattro anni di carcere, di cui due senza condizionale, e cinque anni di ineleggibilità. Musk ha definito la decisione un abuso giudiziario che – secondo lui – si ripete ovunque ci siano leader di destra anti-sistema.

Nel post condiviso, Musk ha risposto a Mike Benz, ex funzionario dell’amministrazione Trump, che ha elencato altri casi simili: da Bolsonaro in Brasile a Imran Khan in Pakistan, fino a Salvini in Italia e Trump negli Stati Uniti. “Una pugnalata alla democrazia”, ha scritto Benz.

Fonte foto: ANSA

Marine Le Pen in tribunale a Parigi

Le Pen condannata in Francia

Marine Le Pen e otto eurodeputati del suo partito sono stati ritenuti colpevoli di aver creato un sistema di contratti fittizi per pagare collaboratori che lavoravano in realtà per il partito, e non per l’Europarlamento. La leader RN ha lasciato l’aula prima del verdetto ed è atteso un ricorso, che però non sospende l’ineleggibilità immediata.

Secondo l’accusa, si trattava di uno schema che permetteva al partito di finanziare attività interne con soldi destinati all’Unione europea. Le Pen, considerata “al centro del sistema”.

Le reazioni: da Putin a Orban

Le parole di Musk si aggiungono a un coro di reazioni internazionali. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha parlato di “violenze alle norme democratiche” nei processi politici europei.

Viktor Orban, premier ungherese e alleato politico di Le Pen in Europa, ha scritto su X: “Je suis Marine!”.

Anche Matteo Salvini su X ha espresso solidarietà alla leader della destra francese.

La corsa contro il tempo verso il 2027

Le Pen ha lasciato l’aula visibilmente contrariata e senza rilasciare dichiarazioni. Secondo Le Figaro, il ricorso d’appello potrebbe arrivare solo nel 2026, a pochi mesi dalle presidenziali del 2027.

Un’eventuale pronuncia favorevole potrebbe riaprire i giochi per l’Eliseo, ma il calendario giudiziario lascia poche certezze.