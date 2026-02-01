Elon Musk e Bill Gates con Trump nei nuovi Epstein Files, tutte le accuse nei documenti e le reazioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è anche un’accusa di stupro di una 13enne nei confronti di Donald Trump tra i nuovi documenti che riguardano il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein diffusi dal dipartimento della Giustizia Usa. Nei circa 3 milioni di pagine relative agli Epstein Files, il nome del presidente statunitense è menzionato oltre quattromila volte. Ci sono anche i nomi di Bill Gates, che avrebbe contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con delle ragazze russe, ed Elon Musk, che avrebbe chiesto di partecipare ai festini di Epstein.

Donald Trump negli Epstein Files, le nuove accuse

Venerdì 30 gennaio il Dipartimento di Giustizia Usa ha pubblicato nuovi documenti sul caso di Jeffrey Epstein, circa 3 milioni di pagine sulle relazioni del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

Documenti che gettano nuova luce anche sui rapporti tra Epstein e figure di primissimo piano come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Elon Musk, il fondatore di Microsoft Bill Gates e il segretario Usa al Commercio, Howard Lutnick.

ANSA

Secondo quanto riporta il New York Times, in questa nuova tornata di Epstein Files Trump è menzionato in almeno 4.500 documenti.

Tra le carte pubblicate c’è una vera e propria lista, redatta dall’Fbi, di presunte aggressioni sessuali da parte del presidente degli Stati Uniti.

Oltre una dozzina di accuse, molte delle quali provenienti da segnalazioni non verificate.

C’è anche una denuncia di una donna che ha accusato Trump di averla violentata quando aveva 13 anni, poi ritirata poco prima delle elezioni presidenziali del 2016.

E ancora gli abusi subiti da un’altra ragazza, identificata con il nome generico di Jane Doe, con Epstein che si definiva “arrabbiato” perché era stato “Trump a toglierle la verginità”.

Bill Gates e le malattie veneree con escort russe

Nei documenti relativi a Jeffrey Epstein figura anche il nome di Bill Gates, con riferimenti alla sua vita sessuale e ai sistematici tradimenti dell’ex moglie Melinda.

In diverse note datate 2013 Epstein scrive di aver aiutato il fondatore di Microsoft a procurarsi un medicinale per una malattia venerea contratta con rapporti sessuali con escort russe.

La Fondazione Gates ha definito le accuse “assolutamente assurde e completamente false”.

Ma già in passato il nome di Gates era stato associato a Epstein: l’ex moglie Melinda aveva divorziato nel 2022, in seguito alle rivelazioni sui tradimenti e sui legami con Epstein venuti alla luce negli anni precedenti.

I rapporti tra Elon Musk e Jeffrey Epstein

Negli Epstein Files c’è anche il nome del CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk.

In passato l’uomo più ricco del mondo aveva dichiarato di aver respinto gli inviti di Epstein nella sua isola. Nelle carte però c’è uno scambio di mail tra Musk ed Epstein per organizzare un incontro in Florida o nei Caraibi tra il 2012 e il 2014.

Nella corrispondenza Musk chiede di poter visitare l’isola caraibica di Epstein, teatro degli abusi, ma non è chiaro se poi sia effettivamente andato.

C’è anche il segretario al Commercio Lutnick

Oltre a Trump e Musk, nei nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein c’è anche un altro nome dell’attuale amministrazione che rischia di creare problemi alla galassia Maga.

Si tratta del segretario al Commercio Howard Lutnick, che aveva affermato di aver interrotto i rapporti con il finanziere pedofilo nel 2005.

Dalle nuove carte invece emerge che aveva pianificato una visita nell’isola di Epstein nel 2012.