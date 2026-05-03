Elon Musk e l'Italia che sta "morendo", il nuovo allarme del boss di X sui "numeri brutali"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“L’Italia sta morendo e i numeri sono brutali”. Un vero e proprio allarme sul record negativo di nascite nel nostro Paese, ripreso e commentato su X da Elon Musk. Nell’analisi del post rilanciato dal miliardario si parla di un “collasso a lungo termine” che mette in discussione la tenuta stessa dello Stato e di un “segnale d’allarme” per l’intero mondo occidentale. Nel 2025 l’Italia ha registrato 355.000 nascite, il dato più basso da oltre un secolo.

“L’Italia sta morendo”, l’allarme di Elon Musk

È diventato virale in pochi minuti un post su X di un account del mondo Tesla sulla crisi demografica dell’Italia.

“L’Italia sta morendo e i numeri sono brutali”, si legge nel post rilanciato da Elon Musk, che commenta con un secco “il trend continua”.

ANSA

Il miliardario proprietario di Tesla e SpaceX riprende una infografica, elaborata su dati Istat e Onu, sul tasso di fecondità nel nostro Paese, scivolato a 1,14 figli per donna nel 2025, ben lontano dal 2,1 necessario per mantenere stabile la popolazione.

Un post che riaccende il dibattito politico sulla crisi demografica dell’Italia, comune a tanti altri Paesi europei.

Nell’analisi rilanciata da Musk si parla di un “collasso a lungo termine” che mette in discussione la tenuta stessa dello Stato e che rappresenta un segnale d’allarme per l’intero Occidente.

Nel 2025 il record negativo di nascite in Italia

Nel post si cita anche il dato negativo delle nascite registrate lo scorso anno, 355.000, il livello più basso dal 1861 a oggi.

Rispetto al 2024 c’è stato un calo del 3,9%, una riduzione più forte rispetto alla media dell’ultimo decennio, pari al 3,2% annuo.

I decessi nel 2025 sono stati 652 mila, in calo dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Con un conseguente saldo ampiamente negativo nella differenza tra nascite e decessi: nell’ultimo anno l’Italia ha perso 297 mila persone, in aumento rispetto ai – 283 mila del 2024.

Questi i dati più recenti contenuti negli Indicatori demografici dell’Istituto nazionale di statistica pubblicati a marzo 2026.

I dati sul calo delle nascite

Stando ai dati Istat, il calo delle nascite in Italia va avanti da decenni, a partire dal 1964, in pieno boom economico, con una accelerazione tra gli anni Settanta e Ottanta.

Poi per circa vent’anni il numero dei nati è rimasto relativamente stabile, fino al 2008, quando è ripreso a calare, con un tasso in crescita di anno in anno.

Si tratta di un andamento demografico comune a molti altri Paesi dell’Unione europea, con l’unica eccezione della Germania tra i grandi Paesi.

Tra il 2008 e il 2024 l’Italia ha registrato un calo della natalità del 36%, sopra la media europea: la Spagna -39%, la Polonia -40%.