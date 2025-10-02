Elon Musk ha un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, 150 in più di Larry Ellison: mai nessuno come lui

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il patrimonio personale netto di Elon Musk ha raggiunto i 500 miliardi di dollari. Sono 150 miliardi in più di Larry Ellison, che si trova al secondo posto della classifica dei miliardari. Di questo passo, il Ceo di Tesla potrebbe diventare la prima persona a possedere asset per più di 1.000 miliardi di dollari entro il 2033.

Secondo quanto riportato dal Real-Time Billionaires tracker della rivista Forbes, Elon Musk, proprietario di Tesla e di SpaceX, è diventato il primo uomo al mondo a possedere un patrimonio del valore di più di 500 miliardi di dollari.

Musk era stato anche il primo a raggiungere la soglia dei 400 miliardi. Il nuovo record è stato raggiunto principalmente grazie al balzo delle azioni di Tesla, che sulla Borsa americana è arrivata a guadagnare il 4% della seduta del 1° ottobre.

Da sola, la sua quota nella società, pari al 12%, vale 191 miliardi di dollari. Il resto viene dalle sue quote in SpaceX, che sono il 42% del totale e valgono 168 miliardi, e da xAI, la sua società di intelligenza artificiale, valutata 60 miliardi.

Chi è il secondo miliardario più ricco al mondo, Larry Ellison

Musk ha anche staccato nettamente il secondo classificato nell’elenco dei miliardari di Forbes, Larry Ellison. Nettamente meno famoso del Ceo di Tesla, Ellison si è recentemente arricchito grazie alle performance della sua azienda, Oracle.

A settembre, infatti, Oracle, che è un grande fornitore di servizi web, ha firmato un accordo con OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, che ne ha fatto crescere improvvisamente di valore le azioni.

Ellison ha quindi raggiunto un patrimonio personale netto di circa 350 miliardi di dollari, ma è appunto ancora lontanissimo da Musk. Il Ceo di Tesla rimane l’unico che potrebbe diventare un trilionario nei prossimi anni.

Cos’è il patrimonio netto

Quando si parla di milionari o di miliardari, si fa riferimento alla definizione di patrimonio personale netto. Si tratta semplicemente del valore totale di mercato degli asset posseduti da una persona, al netto dei debiti.

Sottraendo quindi i debiti dal valore di tutto quello che una persona possiede, si ottiene il patrimonio netto. Non si tratta quindi di denaro liquido, ma di beni materiali o finanziari.