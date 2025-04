Elon Musk insultato in diretta mentre gioca online: "Hai rovinato il Paese, non hai amici e morirai da solo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Voleva mostrare la potenza di Starlink, ma è finito sommerso dagli insulti. Elon Musk ha trasmesso in diretta una sessione di gioco a Path of Exile 2 dal suo jet privato. La chat non ha risparmiato accuse, attacchi personali e prese in giro. Lui ha ignorato tutto, ma ha perso la partita per un calo di connessione.

La diretta per Starlink

Elon Musk ha trasmesso una sessione di gioco in streaming dal suo jet privato per dimostrare l’efficienza di Starlink, la rete internet satellitare di sua proprietà. Ha scelto di giocare a Path of Exile 2, un videogioco di ruolo online.

Ma l’evento si è trasformato in un’esibizione di commenti e insulti. La chat di X, dove Musk stava trasmettendo, è esplosa: le voci fuori campo hanno subito rubato la scena all’esperimento tecnologico.

Alcuni commentavano il gioco, altri chiedevano dettagli personali, ma in moltissimi lo attaccavano frontalmente.

“Non hai amici e morirai da solo”

Tra gli insulti più frequenti: “Non hai amici e morirai da solo”, ripetuto più volte. E ancora: “Ti sentirai sempre insicuro e questa sensazione non se ne andrà mai”.

Tra i mittenti, utenti con nomi provocatori come “Elon_is_a_pedophile” e “Elon_musk_is_pathetic”. Un altro ha scritto: “Israele ha ucciso JFK”. I commenti negativi prendevano di mira anche la figlia trans di Musk e lo stato dell’azienda Tesla: “Perché la tua Tesla sta cadendo a pezzi?”.

Qualcuno ha semplicemente insultato il suo stile di gioco: “Fai schifo”. Musk è rimasto impassibile, in silenzio per un’ora e mezza.

Silenzio e connessione che crolla

Durante tutto il live, Musk non ha pronunciato una parola. Nessuna risposta alla chat, nessun commento: solo mugugni e l’espressione assente di chi sembra ignorare tutto.

In molti gli hanno suggerito di chiudere la chat o bloccare gli utenti, ma lui è andato avanti. Alla fine, è stata la tecnologia a metterci una pietra sopra: un calo di connessione ha fatto perdere la partita a Musk. La diretta è stata interrotta. L’intento era mostrare efficienza e potenza, ma è sembrato tutto il contrario.