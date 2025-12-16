Elon Musk l'uomo più ricco del mondo, patrimonio da 675 miliardi: nella top 100 di Forbes ci sono 3 italiani

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Elon Musk è l’uomo più ricco del pianeta secondo l’ultima classifica di Forbes. Il fondatore di Tesla guida la classifica con un patrimonio stimato di 675,9 miliardi di dollari. Sul podio si piazzano Larry Page, co-fondatore di Google, e Larry Ellison, co-fondatore di Oracle. Tra i 100 uomini più ricchi del mondo ci sono anche tre italiani: Ferrero, Aponte e Pignataro.

Con poco meno di 676 miliardi di dollari, Elon Musk si conferma in testa alla classifica degli uomini più abbienti al mondo stilata da Forbes.

L’unica eccezione al dominio americano nella top ten è rappresentata dal francese Bernard Arnault, magnate del lusso che può contare su un patrimonio di 189,4 miliardi di dollari.

Bernard Arnault, ceo di LVMH

Top ten dominata dagli americani

Dietro Elon Musk, secondo la classifica di Forbes, si trovano come detto Larry Page e Larry Ellison, rispettivamente co-fondatori di Google e Oracle. Al quarto posto c’è il patron di Amazon Jeff Bezos, con 235,2 miliardi, seguito dal co-fondatore di Google Sergey Brin con 233,8 miliardi.

Seguono Mark Zuckerberg (Meta-Facebook) con 222,1 miliardi, Bernard Arnault, Jensen Huang, co-fondatore, presidente e ceo della società di microprocessori Nvidia con 153,2 miliardi, l’imprenditore statunitense Warren Buffet con 149,7 miliardi e l’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer con 145,1 miliardi.

Amancio Ortega, spagnolo proprietario di Zara, è all’undicesimo posto con un patrimonio stimato in 142 miliardi di dollari, mentre per trovare la prima donna in classifica bisogna arrivare al 15esimo posto, occupato da Alice Walton, co-proprietaria di Walmart, che si consola con una ricchezza di 122 miliardi di dollari.

Tre italiani tra i primi 100 al mondo secondo Forbes

Nella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes, e guidata da Elon Musk, c’è posto anche per tre italiani tra i primi cento.

Il primo è Giovanni Ferrero, dell’omonima famiglia leader nel settore alimentare, con un patrimonio stimato a 41,3 miliardi di dollari. Ferrero, 61 anni, occupa il 44esimo posto a livello mondiale, mentre nella posizione 51 si piazza Gianluigi Aponte, fondatore e proprietario della MSC, da anni residente in Svizzera.

Nella posizione 55 si trova, infine, Andrea Pignataro, finanziere e fondatore di ION, con un patrimonio di 37 miliardi di dollari. Più indietro in classifica si trovano Francesco Gaetano Caltagirone (307) e Paolo Ardoino (333), amministratore delegato di Tether. Alla fine del 2025 i miliardari italiani sono 79, cinque in più rispetto ad aprile. Secondo Forbes è salito anche il totale dei loro patrimoni: 357,2 miliardi, contro i 339 della scorsa primavera.