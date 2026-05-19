Elon Musk perde la causa contro OpenAI, respinta la richiesta del maxi risarcimento da 150 miliardi di dollari

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’intelligenza artificiale è andata a processo. E a San Francisco Elon Musk ha perso una battaglia legale di peso con OpenAI: il patron di Tesla e SpaceX “accusava” la startup sviluppatrice di ChatGpt di essere venuta meno all’impegno di rimanere un’organizzazione no profit. Per questo il miliardario aveva deciso di fare causa e chiedere 150 miliardi di dollari di danni.

Elon Musk e la causa contro OpenAI

OpenAI è stata fondata nel 2015 proprio da Elon Musk, assieme a Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Trevor Blackwell e altri.

In pratica Musk avrebbe dovuto mettere i soldi e Altman (una sorta di guru americano dell’intelligenza artificiale) le sue competenze tecniche.

Lo scopo, almeno secondo il miliardario, doveva essere quello di sviluppare l’intelligenza artificiale non a scopo di lucro ma in modo responsabile, come se fosse una cosa per il bene dell’umanità.

OpenAi, da no profit a for profit

Nel 2019 però Altman ha deciso di rendere OpenAi “for profit”, cosa che, ad esempio, portò a un investimento da un miliardo di di dollari da parte della Microsoft.

E da qui è partita l’accusa di Elon Musk, che ritiene di essere stato imbrogliato e di aver subito una sorta di furto di una charity.

Insomma il miliardario patron di Tesla ha fatto causa ad Altman e OpenAI, trasformata da startup dell’intelligenza artificiale in una compagnia a scopo di lucro.

Musk aveva chiesto 150 miliardi di dollari di danni, la cacciata di Sam e di tutto il consiglio d’amministrazione.

Cosa hanno deciso i giudici

La causa, in realtà, non è mai entrata nel merito delle contestazioni di Musk, perché secondo i nove giurati semplicemente Musk le ha sollevate troppo tardi.

In pratica i giurati di Oakland ritengono che il fondatore di Tesla fosse al corrente del piano di trasformare la startup dell’intelligenza artificiale in una compagnia a scopo di lucro.

In caso di vittoria Musk avrebbe potuto riprendersi OpenAi o magari boicottarla: ma per i giudici il suo scopo non era tanto rifarsi del torto quanto far fuori Altman e impossessarsi di OpenAI.

La reazione di Elon Musk

Musk ha annunciato ricorso e, in un post su X, ha attaccato: “Il giudice e la giuria non si sono pronunciati sul merito del caso, ma su un tecnicismo.

Per chiunque segua il caso nel dettaglio, non vi è alcun dubbio che Altman e Brockman si siano effettivamente arricchiti appropriandosi indebitamente di un ente di beneficenza“.

Musk ha poi annunciato il ricorso perché, ha scritto, “creare un precedente che consenta di saccheggiare gli enti di beneficenza è deleterio per la filantropia“.

Cos’è OpenAI

OpenAI è un’azienda statunitense di ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale.

Fondata con l’obiettivo dichiarato di sviluppare un’intelligenza artificiale generale sicura e che porti benefici a tutta l’umanità, è diventata famosa a livello globale soprattutto per aver creato ChatGPT.

Nata come organizzazione no-profit, nel 2019 si è trasformata in una società a “profitto limitato” per raccogliere i capitali necessari alla potenza di calcolo, dopo aver stretto una partnership commerciale e tecnologica con Microsoft.