Elon Musk perde metà del patrimonio bruciando 646 miliardi di dollari in un mese da incubo tra Tesla a SpaceX

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il valore del patrimonio di Elon Musk, l’uomo più ricco al mondo, si è ridotto di 646 miliardi di dollari nel mese di luglio del 2026. Le azioni delle sue società più importanti, Tesla e SpaceX, hanno perso una parte importante del loro valore nelle ultime settimane, causando questa improvvisa riduzione della ricchezza posseduta da Musk.

Il patrimonio di Elon Musk si è quasi dimezzato in un mese

La testata statunitense Bloomberg, una delle più importanti in ambito finanziario, ha aggiornato il suo Billionaires Index, la classifica delle persone con un patrimonio superiore a un miliardo di dollari.

In testa si trova Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, che possiede un patrimonio di 684 miliardi di dollari, soprattutto in azioni di Tesla e SpaceX, le due aziende che ha fondato.

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Un mese fa, nella stessa classifica, Musk risultava essere sempre primo, ma con un patrimonio 1.330 miliardi, che in poche settimane si è quasi dimezzato.

Perché le azioni di SpaceX hanno perso così tanto valore

Come detto, buona parte del patrimonio di Musk è composto da azioni di Tesla o di SpaceX. Quest’ultima si è quotata in Borsa lo scorso 12 giugno. È passata quindi da un’azienda con quote scambiate tra privati a una società con azioni acquistabili su mercati pubblici.

Questo passaggio, chiamato IPO, offerta pubblica iniziale, ha causato grande entusiasmo tra gli investitori statunitensi, che hanno acquistato azioni di SpaceX in massa nelle prime settimane, facendole aumentare progressivamente di valore, fino a superare i 200 dollari l’una.

L’entusiasmo è però rapidamente calato. Alla fine di luglio un’azione di SpaceX valeva 108 dollari. Inoltre, secondo S3 Partners, circa un terzo delle azioni dell’azienda sono impegnate in posizioni “short”, che significa che vengono utilizzate solo per scommettere su un futuro ribasso del loro valore.

La crisi di Tesla continua

Se per SpaceX il problema è una mancanza di fiducia degli investitori, per Tesla la crisi è molto più pratica. Il 22 luglio ha pubblicato i suoi risultati trimestrali e il suo flusso di cassa è negativo per la prima volta in due anni.

Questo vuol dire che ha speso più soldi di quelli che ha guadagnato. Musk ha giustificato questi dati parlando di “grandi investimenti”, ma al momento non ci sono nuovi modelli di auto in programma per Tesla.

L’azienda è infatti impegnata in un cosiddetto “pivot”, un cambiamento radicale di quello che produce. Vuole passare dalle automobili alla robotica, in particolare ai robotaxi (le auto che si guidano da sole) e ai robot umanoidi.