Elon Musk pronto a lasciare il Doge di Trump, c'è il suo annuncio: cosa farà il boss di Tesla e da quando

Elon Musk pronto a lasciare i suoi impegni al Doge, il Dipartimento per l’efficienza Usa. Ad annunciare il passo indietro è stato lo stesso imprenditore che ha spiegato che a breve ha intenzione di tornare a dedicarsi maggiormente ai suoi affari. In particolare, di porre più attenzione a Tesla dopo che la società ha registrato nel primo trimestre 2025 un drammatico -71% per quel che riguarda l’utile netto.

Elon Musk torna ad occuparsi di Tesla dopo il crollo delle vendite

L’utile netto di Tesla è precipitato, passandoda 1,39 miliardi a 409 milioni di dollari. Il fatturato da 21,3 miliardi è sceso a 19,3 miliardi nel periodo tra gennaio e marzo, ben al di sotto delle previsioni di Wall Street.

Diversi i fattori che hanno provocato il calo. La causa del crollo delle vendite, secondo gli esperti, è da rintracciare nella scarsa offerta di prodotti che, nell’ultimo periodo, hanno mostrato poche novità.

Un altro motivo del crollo è da ricercare nel boicottaggio delle auto Tesla in alcuni Paesi europei come ‘vendetta’ alla discesa in campo del patron di SpaceX accanto a Donald Trump.

Musk si è reso protagonista per mesi di dichiarazioni controverse, attaccando alcune politiche dei Paesi del Vecchio Continente. Molti hanno percepito tale agire come un’indebita ingerenza, decidendo di non comprare auto Tesla.

Musk: “Il mio lavoro al Doge quasi completato”

Di fatto, le indiscrezioni su un passo indietro o di lato dal Doge sono state confermate da Musk stesso che martedì 22 aprile, durante una teleconferenza con gli analisti, ha spiegato che il suo “lavoro al Doge è quasi completato”.

“Continuerò a lavorare con il team per il resto del mandato di Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più”, ma a partire da maggio “dedicherò molto più tempo a Tesla”. In particolare, l’uomo d’affari ha detto che ha in mente di impegnarsi soltanto “uno o due giorni alla settimana alle questioni governative“.

Esultano gli investitori che da tempo chiedono a Musk un maggiore impegno in Tesla. Dan Ives di Wedbush Securities ha riferito che “questo grande passo” va “nella giusta direzione”.

Da quando il patron di SpaceX ha annunciato di voler tornare quasi a tempo pieno a dedicarsi alle sue attività, le azioni Tesla sono salite di oltre il 5% nelle contrattazioni after-hours.

L’annuncio visionario di Musk e la stroncatura

Intanto, la società ha confermato che nei piani futuri è previsto il lancio di una versione più economica della sua auto più venduta, la sport utility Model Y. Il mezzo potrebbe essere messo sul mercato già nella prima metà di quest’anno.

“Nella seconda metà del 2025 ci saranno milioni di Tesla che funzioneranno in modo autonomo”, ha inoltre assicurato Musk durante la conference call di martedì scorso. E ancora: “Potrete andare a dormire nelle vostre auto e svegliarvi a destinazione. E questo sono sicuro sarà possibile in molte città degli Stati Uniti entro la fine di quest’anno”.

L’annuncio tripudiante di Musk è stato accolto con scetticismo dall’analista automobilistico Sam Abuelsamid di Telemetry Insight. Come scrive Ap, Abuelsamid ha dichiarato di avere molti dubbi sulle previsioni di Musk in quanto “il sistema non è abbastanza robusto per operare senza supervisione” perché “fa ancora troppi errori». “All’improvviso commetterà errori che porteranno a incidenti”, ha concluso l’analista.