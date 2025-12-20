Elon Musk può incassare il maxi compenso da 139 miliardi da Tesla, vinto il ricorso in Tribunale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Elon Musk consolida il primato di uomo più ricco del mondo. L’imprenditore ha vinto il ricorso presentato presso la Corte Suprema del Delaware e ha ottenuto il pagamento di 56 miliardi di dollari che possono diventare 139 miliardi con l’esercizio dei diritti previsti nell’accordo appena ripristinato.

Elon Musk vince il ricorso ed esulta su X

“Vendicato”, ha scritto lo stesso Elon Musk su X annunciando l’accoglimento del ricorso. “Cerco di non iniziare mai scontri; quando devo, però, poi li porto sempre a termine”, ha aggiunto. Il bonus da 56 miliardi di dollari a beneficio di Musk era stato cancellato dal tribunale dello Stato americano su ricorso di un socio di Tesla.

La Corte Suprema del Delaware ha però accolto il ricorso del fondatore della casa automobilistica.

Quanto può incassare ora Elon Musk

Secondo i giudici di ultima istanza, la sentenza di primo grado è stata “eccessiva” perché ha lasciato Elon Musk senza retribuzione per il tempo e gli sforzi profusi per un periodo di sei anni. Musk potrà ora recuperare terreno, e farlo a condizioni particolarmente favorevoli.

Il ripristino degli accordi del 2018 gli consente infatti di esercitare opzioni a prezzo ridotto, aumentando la sua quota in Tesla dal 12,4 al 18,1 per cento e accrescendo il valore della partecipazione nella casa automobilistica di circa 139 miliardi di dollari.

Pochi mesi fa, proprio sull’onda della bocciatura del primo compenso, Musk aveva ottenuto da Tesla un nuovo maxi-compenso che gli permette di salire fino al 25% della società al raggiungimento di determinati obiettivi. Non è ancora chiaro se, visto il ripristino del compenso originario, il nuovo bonus resterà in vigore.

Il fondatore di Tesla è l’uomo più ricco del mondo

Di sicuro Elon Musk andrà a consolidare il suo primato nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Il fondatore di Tesla e SpaceX, nonché proprietario del social X (ex Twitter) guida il podio tutto americano nella classifica stilata da Forbes.

Musk può contare su un patrimonio stimato in 675 miliardi di dollari. Alle sue spalle si piazzano Larry Page e Larry Ellison, rispettivamente co-fondatori di Google e Oracle. Seguono Mark Zuckerberg (Meta-Facebook) con 222,1 miliardi, Bernard Arnault, Jensen Huang, co-fondatore, presidente e ceo della società di microprocessori Nvidia con 153,2 miliardi.

Il primo italiano in classifica è Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 41,3, che si piazza al 44esimo posto.