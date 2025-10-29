Elsa Fornero attacca Matteo Salvini, "ce lo teniamo finché qualcuno non decida che se ne vada"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali nel Governo Monti, ha attaccato Matteo Salvini, attuale vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Ce lo teniamo finché qualcuno non decida che se ne vada” ha detto l’economista dell’Università di Torino.

L’attacco di Elsa Fornero a Matteo Salvini

L’economista dell’Università di Torino Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali del Governo Monti, ha preso parte alla trasmissione DiMartedì condotta su La7 da Giovanni Floris.

Nel corso della puntata del 28 ottobre, Elsa Fornero ha commentato quanto dichiarato da Matteo Salvini sulle tasse alle banche. Il vicepremier ha detto: “Gente che, per sua fortuna e per suo merito, guadagnerà 50 miliardi di euro dovrebbe aver vergogna a lamentarsi per un contributo che il Governo ha giustamente chiesto di 4 miliardi. Ogni lamentela in più è un miliardo in più che gli chiediamo. Gli unici che non si possono lamentare in Italia sono i banchieri”.

Elsa Fornero ha commentato così le parole di Salvini: “Mi faccia notare il tono sempre molto istituzionale del vicepremier. Pazienza, ce lo teniamo com’è fino a quando qualcuno non decide che è il caso che se ne vada“.

Cosa aveva detto Matteo Salvini sulla legge Fornero

A Elsa Fornero è stato poi mostrato un video del 2018 in cui Matteo Salvini preannunciava l’intenzione di cancellare la legge Fornero al suo arrivo al Governo.

Salvini aveva detto: “Non è un impegno politico, ormai è un impegno morale che sento dentro di me, è una scelta di giustizia. La prima legge che andiamo a cancellare è la legge Fornero che sta rovinando la vita a milioni di italiani”.

La legge Fornero, in realtà, è ancora in vigore e con il Governo Meloni sale l’età pensionabile.

La nuova stoccata di Elsa Fornero a Matteo Salvini

Commentando le parole di Matteo Salvini sulla legge a suo nome, Elsa Fornero ha dichiarato: “Hanno deciso che non possono cancellare una norma che è in vigore, una norma di salvaguardia del sistema pensionistico per le generazioni future. Se aumenta l’aspettativa di vita, un po’ bisogna lavorare anche di più. Se tu non aumenti l’età pensionabile, seppur in maniera ridotta, quel sistema non regge più”.

L’economista ha chiosato così: “Hanno detto una cosa e ne stanno facendo un’altra”.